The Notebook: Το πραγματικό ζευγάρι που αποτέλεσε έμπνευση για την πιο επιτυχημένη ρομαντική ταινία

Το The Notebook αφηγείται μία συγκινητική ιστορία αγάπης που δύσκολα συναντά κανείς στην πραγματική ζωή - αλλά να που συνέβη

Είναι από τις πιο ρομαντικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου - έχουμε χάσει το μέτρημα από το πόσες φορές την έχουμε δει. Το The Notebook κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου του 2004 και απογείωσε την καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ και της Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, που έγιναν ζευγάρι και στην πραγματική ζωή. Η ταινία βασίστηκε στο best seller μυθιστόρημα του Νίκολας Σπαρκς, που εκδόθηκε το 1996, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 21 του χρόνια.

Το The Notebook, για όσους δεν γνωρίζουν, αφηγείται την ιστορία του Νόα και της Άλι, που ερωτεύονται σε μικρή ηλικία, αλλά οι δρόμοι τους χωρίζουν. Μέχρι που συναντιούνται ξανά, όταν πια η ζωή τους έχει πάρει διαφορετική τροπή. Καταλήγουν μαζί, αλλά στο πέρασμα του χρόνου, το Αλτσχάιμερ χτυπά την Άλι. Ο Νόα θέλοντας να κρατήσει τις αναμνήσεις ζωντανές, τής διαβάζει καθημερινά την ιστορία τους.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, που έγραψε το μυθιστόρημα σε έξι μήνες, η ιστορία αυτή δεν είναι αποκύημα της φαντασίας του, αλλά βασίζεται σε πραγματικό ζευγάρι. Όπως έγραψε το People, πρόκειται για τους παππούδες της πρώην συζύγου του, Κάθι Σπάρκς, οι οποίοι έζησαν έναν παθιασμένο καλοκαιρινό έρωτα, αλλά οι αυστηροί γονείς της γιαγιάς της, τους χώρισαν.

Παρ’όλο που η γιαγιά της Κάθι προχώρησε και αρραβωνιάστηκε έναν άλλο άντρα, ποτέ δεν ξέχασε τον πρώτο της έρωτα -γι’αυτό και επέστρεψε σε εκείνον. «Οι παππούδες της Κάθι ήταν ένα υπέροχο ζευγάρι και με πολλούς τρόπους, η ιστορία τους είναι το "The Notebook"», δήλωσε ο Νίκολας Σπαρκς στην Wall Street Journal, το 2016.

Και ακριβώς επειδή ο περισσότερος κόσμος, τέτοιες ιστορίες αγάπης γνωρίζει μόνο μέσω μυθιστορημάτων και ταινιών, η ιστορία του ζευγαριού παρέμεινε στη λίστα των best sellers των New York Times για πάνω από έναν χρόνο. Αντίστοιχα και το The Notebook γνώρισε τεράστια επιτυχία, με πάνω από 117 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Το 2024, ο Νίκολας Σπαρκς μίλησε για τη διαχρονική απήχηση του μυθιστορήματος στην Sunday Morning του CBS News, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είναι μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία νεανικού έρωτα, μια ιστορία επανένωσης, μια ιστορία αιώνιας αγάπης».

Όπως συμβαίνει στο The Notebook, έτσι και στην πραγματικότητα, ο παππούς της Κάθι έστελνε γράμματα στην γιαγιά της, όταν εκείνη έφυγε στο τέλος του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, της διάβαζε την ιστορία τους όταν έπαθε αλτσχάιμερ, δείχνοντας της φωτογραφίες τους.

Το ζευγάρι έμεινε μαζί για πάνω από 60 χρόνια. Και η σχέση τους ήταν τόσο δυνατή όσο και στην αρχή, ακόμα και έξι δεκαετίες αργότερα. «Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα... είναι ο τρόπος που φέρονταν ο ένας στον άλλον. Ο τρόπος που την κοίταζε, που της κρατούσε το χέρι, που της έφερνε τσάι και τη φρόντιζε. Τους κοιτούσα και σκεφτόμουν ότι, μετά από 60 χρόνια γάμου, αυτοί οι άνθρωποι φέρονταν ο ένας στον άλλον όπως εμείς μετά από 12 ώρες γάμου», είχε γράψει ο Νίκολας Σπαρκς.

Επιπλέον, αποκάλυψε στην εκπομπή Sunday Morning πως οι παππούδς της Κάθι δυσκολεύτηκαν στα τελευταία τους χρόνια - όχι μόνο λόγω της άνοιας αλλά και άλλων προβλημάτων υγείας. Αυτά καθιστούσαν αδύνατη την παρουσία τους στον γάμο του Σπαρκς με την εγγονής τους. Ωστόσο, με λίγη εφευρετικότητα, κατάφεραν να γιορτάσουν μαζί τους.

Οι δυο τους φόρεσαν ξανά τα ρούχα του γάμου και τους επισκέφθηκαν την επόμενη μέρα με λουλούδια, βίντεο και κομμάτι τούρτας. «Δεν είχαν ιδέα ότι θα πηγαίναμε και χάρηκαν πολύ όταν μας είδαν. Ο παππούς φόρεσε το σακάκι του και την μπουτονιέρα, και βγάλαμε φωτογραφίες όλοι μαζί. Σύμφωνα με τον Σπαρκς, εκείνη η μέρα φύτεψε τον πρώτο σπόρο για το μυθιστόρημα. «Ήταν τότε που μας είπαν πώς γνωρίστηκαν και πώς ερωτεύτηκαν -μέρη της ιστορίας που τελικά βρήκαν τον δρόμο τους στο “Notebook”».