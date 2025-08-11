«Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο που γράφτηκε ποτέ»: Το στούντιο που αρνήθηκε να γυρίσει το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο

Και φυσικά μετά το φύσαγε και δεν κρύωνε

Έχουν περάσει 31 χρόνια από την πρώτη προβολή του Pulp Fiction, η ταινία που όχι βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες όλων των εποχών, αλλά εδραίωσε και τον Κουέντιν Ταραντίνο ως σκηνοθέτη. Παρά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε, το σενάριο του Ταραντίνο εκείνη την εποχή δεν ήταν και τόσο περιζήτητο, για την ακρίβεια απορρίφθηκε από ένα μεγάλο στούντιο.

Όχι άδικα θα έλεγε κανείς, αφού η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη και σεναριογράφου, κάλυψε μετά βίας τα έξοδά της στο box office των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ίδιο τον Κουέντιν Ταραντίνο να παραδέχεται πως πήρε λίγο περισσότερο χρόνο στους Αμερικανούς κριτικούς και θεατές να καταλάβουν πόσο σπουδαίο ήταν το Reservoir Dogs - σε αντίθεση φυσικά με τους Ευρωπαίους, που την αγκάλιασαν αμέσως.

Όσο το Reservoir Dogs εξελισσόταν από cult επιτυχία σε κινηματογραφικό σταθμό, ο Κουέντιν Ταραντίνο εργαζόταν ήδη πάνω στο Pulp Fiction, έχοντας πάρει το πράσινο φως για ανάπτυξη του σεναριου, στο οποίο εργαζόταν μαζί με τον Ρότζερ Άβαρι. Κι ενώ τον Φεβρουάριο του 1993 ανακοινώθηκε πως η ταινία βρισκόταν σε προπαραγωγή, τον Ιούνιο ο επικεφαλής της Columbia TriStar, αρνήθηκε τελικά να την χρηματοδοτήσει γιατί τη θεωρούσε «υπερβολικά διεστραμμένη».

Σύμφωνα με τον Ρότζερ Έϊβερι, κανείς από τα ανώτερα στελέχη της TriStar δεν μπορούσε να καταλάβει το μη γραμμικό σενάριο, τα συνεχή άλματα μεταξύ χαρακτήρων και την ένταση της βίας. «Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που έχει γραφτεί ποτέ», θυμάται να του λένε. «Δεν βγάζει νόημα. Κάποιος είναι νεκρός και μετά ζωντανός. Είναι βίαιο και μη κινηματογραφικό. Έτσι σκέφτηκα, τέλος, πάει αυτό».

Όμως, όπως ο Χάρβεϊ Καϊτέλ είχε βοηθήσει τον Κουέντιν Ταραντίνο στο Reservoir Dogs, έτσι και ο Ντε Βίτο ανέλαβε αυτόν τον ρόλο για το Pulp Fiction. Πίστεψε στην ταινία από την πρώτη στιγμή που διάβασε το σενάριο, και συνέχισε να τη στηρίζει όταν ο παραγωγός Λόρενς Μπέντερ το πήγε στη Miramax, η οποία συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την παραγωγή και να δώσει στον σκηνοθέτη την καλλιτεχνική ελευθερία που ήθελε.

Όπως λένε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Ταραντίνο ήταν αυτός που γέλασε τελευταίος, όταν το Pulp Fiction απέφερε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια στο box office, άλλαξε το τοπίο του αμερικανικού κινηματογράφου για την υπόλοιπη δεκαετία και χάρισε σε αυτό που κάποτε χαρακτηρίστηκε ως «το χειρότερο πράγμα που γράφτηκε ποτέ» ένα Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Εκείνη η χρονιά, ήταν η χειρότερη για τη Tristar. Ενώ θα μπορούσε να είχε διανείμει μία από τις καλύτερες ταινίες, αν δεν την είχαν απαρνηθεί, τελικά κατέληξε να κάνει μία εμπορική επιτυχία, με το Legends of the Fall, που όμως έβγαλε σχεδόν 65 εκατομμύρια λιγότερα από το Pulp Fiction, παρόλο που κόστισε πάνω από τρεις φορές περισσότερο.

Με πληροφορίες από Faroutmagazine