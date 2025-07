«Πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε»: Οι παίκτριες του WNBA ζητούν καλύτερους μισθούς

Οι All-Stars του WNBA αποφάσισαν να εμφανιστούν με μπλουζάκια με την επιγραφή «πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε» πριν τον αγώνα του All Star Game 2025

Αχανές μισθολογικό χάσμα, απαιτητικές καθημερινές προπονήσεις. Σε καλωσορίζουμε στον κόσμο των παικτριών του WNBA. Λίγη ισότητα παραπάνω δεν έβλαψε ποτέ, κανέναν. Κι αυτό το μήνυμα έστειλαν οι All-Stars του WNBA με τον τρόπο τους στο παιχνίδι της Κυριακής. «Πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε», είπαν.

Τι έχει γίνει; Έχει γίνει ότι οι παίκτριες του WNBA πριν μέρες πραγματοποίησαν διαπραγματεύσεις (ξανά) για μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας (CBA) μεταξύ της WNBA και της Ένωσης Παικτριών (WNBPA). Τα πράγματα εδώ και καιρό δεν φαίνεται να αλλάζουν μέσα από τις συζητήσεις. Οι κορυφαίες προτεραιότητές τους είναι η σημαντική αύξηση των μισθών και ένα σχέδιο κατανομής εσόδων. Στο WNBA, οι παίκτριες φέρεται να λαμβάνουν μόνο το 9,3% των εσόδων του πρωταθλήματος, ποσοστό πολύ μικρότερο από αυτό των αθλητών στα περισσότερα άλλα αθλητικά πρωταθλήματα.

Και επειδή μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, οι All-Stars του WNBA αποφάσισαν να εμφανιστούν με μπλουζάκια με την επιγραφή «Πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε» πριν τον αγώνα του All Star Game 2025. Οι αθλήτριες του WNBA τόσο στην ομάδα της Κέιτλιν Κλαρκ όσο και της Ναφίσα Κόλιερ, φόρεσαν αυτά τα μπλουζάκια για να ζητήσουν ό,τι τους αξίζει. «Παίρνουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό όλων των χρημάτων που κερδίζονται μέσω του WNBA, το οποίο προφανώς προέρχεται από την ψυχαγωγία που παρέχουμε», δήλωσε η Ναφίσα Κόλιερ σχετικά με την απόφαση να φορέσουν οι παίκτριες αυτές τις φανέλες. «Επομένως, θέλουμε ένα δίκαιο και λογικό ποσοστό από αυτό». Και δεν είναι αστείο. Έχει να κάνει με τα προς το ζην αυτών των γυναικών, με το μέλλον τους και το μέλλον της επόμενης γενιάς.

Both teams wearing shirts that read “Pay Us What You Owe Us” #WNBA pic.twitter.com/LB4LBAbPNr

— Aliyah Funschelle (@AliyahFun) July 20, 2025