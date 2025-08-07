Το 2025 γεννήθηκε το “γηραιότερο” μωρό στην ιστορία από ωάριο που καταψύχθηκε το 1994

Μπορεί να καταψύχθηκε το 1994, ωστόσο γεννήθηκε το 2025. Ο Θάντεους Ντάνιελ Πιρς έχει γράψει ιστορία πριν καν κλάψει για πρώτη φορά.

Θυμάσαι πώς ήταν η ζωή σου το 1994; Τότε που δεν υπήρχαν κινητά - δεν μιλάω καν για ίντερνετ - ζούσαμε με κασέτες, ενώ δεν είχε δημιουργηθεί το μετρό της Αθήνας; Αν είσαι μικρότερος από 31, τότε δεν υπήρχες ούτε εσύ. Εκείνη ακριβώς την περίοδο, ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ, η Λίντα και ο σύζυγός της, κατέφυγαν στη λύση της εξωσωματική γονιμοποίησης, προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδί. Από τα τέσσερα έμβρυα που προέκυψαν από τη διαδικασία, μόνο το ένα γονιμοποιήθηκε τότε, χαρίζοντας στο ζευγάρι το πρώτο παιδί του, ένα κοριτσάκι - που σήμερα είναι 30 ετών.

Μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, η Λίντα ανέλαβε τον έλεγχο των κατεψυγμένων ωαρίων και αφού μπήκε στην εμμηνόπαυση, αποφάσισε να τα διαθέσει προς υιοθεσία. Το πρακτορείο Nightlight Christian Adoptions συνέδεσε τη Λίντα με ένα ζευγάρι από το Οχάιο: τη Λίντσεϊ και τον Τιμ Πιρς. Η Λίντα αναζητούσε ένα ζευγάρι που να πληρεί τις απαιτήσεις της, δηλαδή να είναι λευκό, παντρεμένο και να πιστεύει στον Θεό. Η συμφωνία έκλεισε και τον Νοέμβριο του 2024 ξεκίνησε η διαδικασία. Δύο από τα τρία κατεψυγμένα ωάρια εμφυτεύχθηκαν στη μήτρα της Λίντσεϊ και το 2025 ήρθε στη ζωή ο Θάντεους Ντάνιελ Πιρς.

Το Σάββατο 26 Ιουλίου 2025 γεννήθηκε το «γηραιότερο» μωρό στον κόσμο, γράφοντας ιστορία ήδη από την κούνια, πριν καν μιλήσει. Με τη βοήθεια της Λίντα το νεαρό ζευγάρι έκανε πραγματικότητα ένα από τα πιο ξεχωριστά όνειρά του. Ο μικρός - που παρέμεινε «κατεψυγμένος» για 31 χρόνια - έχει πια τη δική του οικογένεια. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι, όταν δημιουργήθηκε αυτό το ωάριο, οι θετοί γονείς του δεν είχαν καν ενηλικιωθεί. Ίσως μόλις να είχαν ξεκινήσει το δημοτικό σχολείο.

Μετά τη γέννησή του, η Λίντσεϊ και ο Τιμ Πιρς έστειλαν φωτογραφίες στη Λίντα, η οποία διαπίστωσε πως ο μικρός Θάντεους Ντάνιελ Πιρς μοιάζει πολύ στην κόρη της και συνεπώς στην αδερφή του. Μπορεί να δημιουργήθηκαν την ίδια ημέρα, ωστόσο τους χωρίζουν 31 ολόκληρα χρόνια. Η είδηση της γέννησης του «γηραιότερου» βρέφους παγκοσμίως έρχεται να επιβεβαιώσει το μέγεθος και τη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Από τότε ως σήμερα, από το παρελθόν μέχρι το παρόν και το μέλλον. Μέσα στο γκρίζο, υπάρχει ένα παράθυρο χαράς και αισιοδοξίας γεμάτο χρώματα και όνειρα για τις ημέρες που έρχονται.

Ο μικρός Θάντεους Ντάνιελ Πιρς έσπασε κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας το προηγούμενο έμβρυο που καταψύχθηκε το 1992 και γεννήθηκε το 2002 σε ηλικία 30 ετών.