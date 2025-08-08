Το AI αντικαθιστά (και) τους συντρόφους: Ψυχοθεραπευτής εξηγεί γιατί όλο και περισσότεροι “κάνουν σχέση” με την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται και στο κομμάτι των σχέσεων, αφού συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που προτιμούν να έχουν σχέση με κάποιο ΑΙ chatbot, παρά με άλλον άνθρωπο.

Όσο κυλάει ο χρόνος τόσο εντονότερη γίνεται η παρουσία του AI στις ζωές μας. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού βρίσκεται πάντοτε μπροστά μας. Από τη δουλειά, την κοινωνική ζωή και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μέχρι τις προσωπικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βρει χώρο να αναπτυχθεί και συνεχώς κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στη ζωή μας.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε απευθυνθεί στο ChatGPT για ποικίλου περιεχομένου θέματα - από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα ζητήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν μέσα σε μια ημέρα. Πλήθος ερωτήσεων και απαντήσεων «πλημμυρίζουν» την οθόνη μας, κάνοντας έναν παραγωγικό διάλογο, που 9 στις 10 φορές μας δίνει ικανοποιητικές απαντήσεις. Μέχρι εδώ όλα καλά.

Pexels

Το ΑΙ επηρεάζει πια και τις ανθρώπινες σχέσεις

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως, πλέον, μια μερίδα των ανθρώπων στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψει την ανάγκη για συντροφικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ο όρος «σχέση» αποκτά άλλη μορφή. Η ειδικός σε θέματα σχέσεων και ψυχοθεραπεύτρια Sarah Louise Ryan μίλησε στο Unilad για αυτό το νέο, πρωτότυπο και ιδιαίτερο θα μπορούσε να πει κανείς μοντέλο σχέσεων, εξηγώντας τι κρύβεται πίσω από την τάση που έχει μεγάλη άνθιση το τελευταίο διάστημα.

Αρχικά, η ίδια απέρριψε κάθε σκέψη που υποστηρίζει, πως οι άνθρωποι που προτιμούν να «κάνουν σχέσεις» με κάποιο AI chatbot επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχό τους. Σίγουρα ο λόγος δεν είναι αυτός. Όπως εξηγεί, όλο και αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που δεν αντέχει να βιώσει το αίσθημα της απόρριψης. Η συναισθηματική ασφάλεια και η σιγουριά που εξασφαλίζεται από τις AI σχέσεις, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για να ανοιχτούν και να νιώσουν οικειότητα.

Αντίθετα, στο πλαίσιο μιας κανονικής σχέσης φοβούνται να ακούσουν τη γνώμη του άλλου, διστάζουν να δείξουν τον πραγματικό χαρακτήρα τους και αδυνατούν να νιώσουν πως βρίσκονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Θεωρούν πως είναι συνεχώς εκτεθειμένοι, γεγονός που επιτρέπει στους συντρόφους τους να τους υποβαθμίζουν, αμφισβητώντας την αξία τους. Η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων οδηγεί πολλούς στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, το chatbot κατανοεί τις ανησυχίες τους, συμμερίζεται τους φόβους τους και έχει μια «αγκαλιά» ανοιχτή για κάθε προβληματισμό τους. Επίσης, ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί είναι για να δείχνει ενσυναίσθηση, συνεπώς καλύπτει κάθε συναισθηματική ανάγκη. Όπως υποστηρίζει η ειδικός, αυτή η επιβεβαίωση δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή ό,τι ακριβώς αναζητάει η κατηγορία των ανθρώπων που στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσει συντροφικότητα.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή της είναι πια αναμφισβήτητη και εύλογα θα αναρωτιόταν κανείς: υπάρχει όριο; Ίσως, τελικά και όχι.

