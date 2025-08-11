Η Κολομβία απαγόρευσε επίσημα τον παιδικό γάμο – Ιστορική νίκη για τα δικαιώματα των παιδιών

Η Κολομβία προστατεύει τα παιδιά με τον πιο έμπρακτο και ουσιαστικό τρόπο, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για τις υπόλοιπες να ακολουθήσουν αυτή τη “φωτεινή” και ελπιδοφόρα διαδρομή.

Σε μία ιστορική απόφαση με παγκόσμιο αντίκτυπο, η Κολομβία κατήργησε και επίσημα τη νομοθεσία που επέτρεπε τους παιδικούς γάμους, θεσπίζοντας ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 18 έτη, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική νομοθετική εξέλιξη, που έρχεται να προστατεύσει χιλιάδες παιδιά – κυρίως κορίτσια – από μια τραυματική παράδοση, που στερεί την παιδική ηλικία,την ανεμελιά, την εκπαίδευση και προφανώς το δικαίωμα στην ελευθερία και την προσωπική επιλογή.

Μέχρι σήμερα, ο νόμος στην Κολομβία επέτρεπε τον γάμο ανηλίκων με τη συγκατάθεση των γονέων τους. Αυτό το νομικό «παραθυράκι» άφηνε απροστάτευτα τα παιδιά, εντελώς εκτεθειμένα σε καταναγκαστικούς ή πρόωρους γάμους. Πλέον, με την κατάργηση αυτής της δυνατότητας, η χώρα ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εκμετάλλευση των ανηλίκων. Επιτέλους.

Shutterstock

Η Κολομβία βάζει τέλος στους γάμους ανηλίκων - Ιστορική στιγμή για τη χώρα

Η νέα νομοθεσία είναι αποτέλεσμα χρόνιων πιέσεων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές και τοπικές κοινωνικές δομές, που επίμονα τόνιζαν πως ο παιδικός γάμος δεν είναι παρά μια μορφή κακοποίησης – συχνά με μακροπρόθεσμες (και καταστροφικές) επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία των κοριτσιών. «Η Κολομβία έκανε το σωστό: έδωσε προτεραιότητα στην παιδική ηλικία έναντι των επιβλαβών παραδόσεων», αναφέρει η διεθνής οργάνωση Human Rights Watch, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «παράδειγμα προς μίμηση».

Η απαγόρευση του παιδικού γάμου στην Κολομβία έχει και ένα βαθύτερο συμβολικό νόημα. Στην ουσία, αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να επιτευχθεί, όταν τα κορίτσια εξαναγκάζονται να αναλάβουν ρόλους ενηλίκων πριν καλά - καλά ολοκληρώσουν τη σχολική τους φοίτηση. Η απόφαση αυτή δίνει φωνή σε μια σιωπηλή πλειοψηφία ανηλίκων που συχνά δεν είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το αυτονόητο - για τους περισσότερους - δικαίωμα να είναι παιδιά.

Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί μόνο εσωτερική νίκη της Κολομβίας. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που ξεπερνά τα σύνορα της Λατινικής Αμερικής, φτάνοντας όπου υπάρχει λόγος να φτάσει. Τα παιδιά δεν είναι μηχανές, ούτε άβουλα όντα. Έχουν φωνή, συναισθήματα, επιθυμίες, ανάγκες και τώρα, με την κατάργηση του δικαιώματος των παιδικών γάμων, ανοίγεται ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή τους. Ένα κεφάλαιο γεμάτο ζωή και όνειρα.

