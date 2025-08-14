Βρήκαμε το χειρότερο ξενοδοχείο στον κόσμο με βαθμολογία 1,8/10 στο Tripadvisor

Tο Tripadvisor του έδωσε 1,8 στα 10. Και πολλά ήταν.

Το σωστό δωμάτιο είναι το πιο νευραλγικό κομμάτι των διακοπών. Αν φεύγουν νερά από την ντουζιέρα, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος. Αν κάνουν παρέλαση έντομα στο πάτωμα ενώ κοιμάσαι, τότε απλά δεν μπορείς να μείνεις άλλο εκεί. Αν οι τοίχοι είναι από τσιγαρόχαρτο, τότε ούτε οι ωτασπίδες βοηθάνε. Αν το μέρος σου δίνει μια αίσθηση νοσηρότητας, τότε μένεις, εκτός αν πιστεύεις σε ιστορίες με φαντάσματα.

Αναζητήσαμε στον online τουριστικό κατάλογο Tripadvisor εκείνο το ξενοδοχείο που βρίσκεται στην κορυφή των αξιολογήσεων από την ανάποδη. Βρεθήκαμε στην Αγγλία. Το εύρημα μας ακολουθεί παρακάτω. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στο Hyde Park.

