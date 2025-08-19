Η Σάρον Στόουν “αδειάζει” το reboot της ταινίας Βασικό Ένστικτο και εύχεται απλά “καλή τύχη”

Η Σάρον Στόουν έκανε σαφές πως δεν θα επιστρέψει στον ρόλο της, βρίσκοντας ανούσιο το επερχόμενο reboot του Βασικού Ενστίκτου

Τo 1992, το ερωτικό αστυνομικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Ντάγκλας και την Σάρον Στόουν, είχε προκαλέσει αίσθηση. Το βασικό έντστικο γνώρισε τεράστια επιτυχία, με πάνω από 350 εκατ. εισπράξεις στο παγκόσμιο box office και εκτοξεύοντας, φυσικά, την καριέρα της Στόουν, χάρη στη διαβόητη σκηνή με το σταυροπόδι, για την οποία, χρόνια αργότερα, δήλωσε πως αυτά τα αποκαλυπτικά πλάνα τραβήχτηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Τώρα, ένα reboot βρίσκεται στα σκαριά, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του 2006, που δεν άγγιξε ούτε στο ελάχιστο την εισπρακτική επιτυχία της πρώτης. Amazon MGM Studios και United Artists πήραν τα δικαιώματα της ταινίας, με τον Τζο Εστερχαζ να αναλαμβάνει το σενάριο για μια καλή ιστορία που να βαδίζει στα πρότυπα της εποχής. Σε αυτή την ιστορία πάντως, δεν θα βρίσκεται σίγουρα η Σάρον Στόουν, η οποία μάλιστα αποδοκίμασε αυτή την προσπάθεια, σε συνέντευξη της στο Today.

Imdb

Σάρον Στόουν: «Κάποια έργα δεν πρέπει να αγγίζονται. Το Βασικό Ένστικτο είναι ένα από αυτά»

Συγκεκριμένα η Σάρον Στόουν έκανε σαφές πως όχι μόνο θεωρεί ανούσιο το reboot, αλλά και καταδικασμένο. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός είπε:«Ας κάνουν ό,τι νομίζουν... Καλή τύχη - αλλά γιατί να το κάνουν;», εκφράζοντας τις αμφιβολίες της για το κατά πόσο μπορεί να ξαναπιάσει η ταινία τη μαγεία της πρωτότυπης. Ειδικά όταν το σίκουελ, απέτυχε παταγωδώς.

Η Σάρον Στόουν, που είχε επιστρέψει στο Βασικό Ένστικτο 2, ξεκαθάρισε πως δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στο καστ, τονίζοντας πως «κάποια έργα δεν πρέπει να αγγίζονται. Το Βασικό Ένστικτο είναι ένα από αυτά».

Μπορεί όμως η ηθοποιός να μην υποδυθεί ξανά τον ρόλο της για το reboot, ο σεναριογράφος Τζο Εστερχαζ όμως θα επιστρέψει ύστερα από 30 χρόνια, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων. Για την ακρίβεια, ο 80χρονος συγγραφέας εξασφάλισε αμοιβή 2 εκατομμυρίων δολαρίων με προοπτική να φτάσει τα 4 εκατομμύρια, εφόσον το reboot προχωρήσει στην παραγωγή.

Όσον αφορά πάντως την πλοκή της νέας ταινίας, που δεν έχει ακόμα επίσημο τίτλο, πρόκειται να ακολουθήσει «αντι-woke» προσέγγιση, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Άλλωστε και η πρώτη ταινία, δέχθηκε σφοδρή κριτική από φεμινιστικές και LGBTQ οργανώσεις για την απεικόνιση των χαρακτήρων της.

Το σίγουρο είναι πως η Amazon επενδύει δυναμικά και φιλοδοξεί να επαναφέρει το Βασικό Ένστικτο στο προσκήνιο, με φρέσκια ματιά και περιεχόμενο.