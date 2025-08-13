Το best seller μυθιστόρημα που γίνεται ταινία στο Netflix - Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα

Όσοι το έχετε διαβάσει, ετοιμαστείτε να ερωτευτείτε ξανά το βιβλίο της Έμιλι Χένρι, People We Meet on Vacation, μέσω του Netflix

Πρέπει να ήταν δύο καλοκαίρια πριν όταν διάβασα το βιβλίο της Έμιλι Χένρι, «People We Meet on Vacation» (άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές). Είναι από αυτές τις ανάλαφρες ρομαντικές ιστορίες, που τους δίνεις την ευκαιρία τέτοια εποχή, κυρίως γιατί δεν θέλεις ένα ακόμη αστυνομικό μυθιστόρημα να σου τραβήξει πλήρως την προσοχή στις διακοπές.

Βέβαια, το People We Meet on Vacation αποδείχθηκε καλή επιλογή για ανάγνωση, επομένως μόνο ευχάριστο είναι το γεγονός πως θα μεταφερθεί στην μικρή οθόνη και συγκεκριμένα στο Netflix. Το 2022, το Deadline είχε κάνει την επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο πλέον ξέρουμε αρκετές πληροφορίες - όπως το πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Αρχικά, η υπόθεση του βιβλίου ακολουθεί δύο κολλητούς φίλους, την Πόπι και τον Άλεξ, οι οποίοι συναντιούνται κάθε χρόνο για διακοπές. Εκείνη είναι μια εξωστρεφής συγγραφέας με πάθος για τα ταξίδια και συχνά φεύγει για διακοπές, κυνηγώντας απεγνωσμένα να ξεφύγει από τη σταθερότητα της καθημερινότητας. Ο Άλεξ είναι το ακριβώς αντίθετο - ένας ήσυχος καθηγητής λυκείου που του αρέσει να μένει στο σπίτι με ένα βιβλίο.

Η φιλία τους ξεκίνησε όταν μοιράστηκαν ένα αυτοκίνητο για να επιστρέψουν σπίτι από το πανεπιστήμιο στο πρώτο έτος και από τότε έμειναν αχώριστοι. Πλέον, η Πόπι ζει στη Νέα Υόρκη και ο Άλεξ στο πατρικό του στο Οχάιο, οπότε έχουν μόνο μία ευκαιρία να βρεθούν: το ετήσιο ταξίδι τους. Ωστόσο, μετά από ένα επεισόδιο στο τελευταίο τους ταξίδι, δεν έχουν μιλήσει για χρόνια. Η Πόπι του προτείνει ένα τελευταίο ταξίδι μαζί και, προς έκπληξή της, αυτός δέχεται. Ακολουθούν διακοπές γεμάτες σκαμπανεβάσματα που θέτουν το ερώτημα: θα τα καταφέρουν;

Τι ξέρουμε για την μεταφορά του People We Meet on Vacation στο Netflix

Ξέρουμε πως την σκηνοθεσία του best seller μυθιστορήματος των New York Times, έχει αναλάβει ο Μπρετ Χέιλι, με τη Γιούλιν Κουάνγκ να προσαρμόζει το σενάριο και τους Μάρτι Μπόουεν, Γουάικ Γκόντφρι και Άιζακ Κλάουσνερ στην παραγωγή.

Ναι, αλλά ποιοι ηθοποιοί θα υποδυθούν τους πρωταγωνιστές; Το δίδυμο πρόκειται να είναι η Έμιλι Μπέιντερ και ο Τομ Μπλάιθ - η πρώτη περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «My Lady Jane» και ο δεύτερος από το prequel των «Hunger Games, A Ballad of Songbirds and Snakes».

Η Έμιλι Χένρι ενθουσιάστηκε όταν έμαθε την επιλογή των ηθοποιών, αν και η ίδια έβαλε το χεράκι της. Όπως είχε δηλώσει: «Παρακολούθησα το δοκιμαστικό τους τέσσερις φορές μέσα σε 12 ώρες και το αγαπούσα κάθε φορά περισσότερο. Την πρώτη φορά γελούσα δυνατά και συγκινήθηκα στο τέλος».

Το Netflix κυκλοφόρησε την επίσημη σύνοψη της ταινίας πριν λίγες ημέρες, και φαίνεται πως η κινηματογραφική μεταφορά θα παραμείνει πιστή στο βιβλίο: «Η ελεύθερου πνεύματος Πόπι και ο λάτρης της ρουτίνας Άλεξ είναι οι καλύτεροι φίλοι εδώ και μια δεκαετία, ζώντας σε διαφορετικές πόλεις αλλά περνώντας κάθε καλοκαίρι μαζί. Η λεπτή ισορροπία της φιλίας τους δοκιμάζεται όταν αρχίζουν να αναρωτιούνται κάτι που είναι προφανές σε όλους τους άλλους: θα μπορούσαν άραγε να είναι το τέλειο ρομαντικό ταίρι;».

Το υπόλοιπο καστ απαρτίζεται από τους Σάρα Κάθριν Χουκ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Λουσιέν Λαβίσκουντ, Λούκας Γκέιτζ, Μάιλς Χάιζερ, Άλις Λι, Άλαν Ρακ και Μόλι Σάνον.

Η ταινία People We Meet on Vacation θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix, στις 9 Ιανουαρίου 2026.