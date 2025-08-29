Βanksying: Η τοξική τάση στο dating που πρέπει να γνωρίζεις (και σίγουρα να αποφύγεις)

Το λεξικό γνωριμιών δεν σταματά ποτέ να επεκτείνεται

Κάποια από τα πλέον πιο καθιερωμένα dating trends - όλοι έχουμε το ακούσει (και ίσως βιώσει) είναι το ghosting. Ξέρεις, αυτή η κατάσταση όταν βγαίνεις με κάποιον (ή απλώς μιλάτε -το οποίο με σύγχρονους όρους συχνά υποκαθιστά το dating με τους παλιούς όρους) εξαφανίζεται εντελώς, διακόπτει κάθε επαφή μαζί σου και εσύ απορείς τι ακριβώς έγινε. Υπάρχουν και άλλα, λιγότερο γνωστά dating trends, όπως το micromance ή to nano-ship. Ε, κάπου εκεί υπάρχει και banksying.

Το λεξικό γνωριμιών δεν σταματά ποτέ να επεκτείνεται - και δεν είναι κάθε όρος τόσο χαλαρός όσο το cuffing season. Τις περισσότερες φορές, είναι οι τοξικές τάσεις στα ραντεβού που καταλήγουν να γίνονται μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου. Κάτι παρόμοιο είναι το και banksying. Ο όρος πιστεύεται ότι προέρχεται από τον Βρετανό καλλιτέχνη του δρόμου και πολιτικό ακτιβιστή Banksy, διάσημο για τα απροσδόκητα (και μερικές φορές αυτοκαταστροφικά) έργα του. Ο Banksy συχνά λειτουργεί κρυφά, πριν παρουσιάσει ξαφνικά ένα νέο έργο. Όσον αφορά στα ραντεβού, το banksying αναφέρεται σε έναν σύντροφο ο οποίος εξαφανίζεται από μια σχέση χωρίς προειδοποίηση, αφήνοντας τον άλλο άναυδο.

Η διαφορά με το ghosting

Στο banksying ένα άτομο αποσυνδέεται σιωπηλά για εβδομάδες, ακόμη και μήνες, σχεδιάζοντας κρυφά την έξοδό του, ενώ ο σύντροφός του παραμένει εντελώς ανυποψίαστος. Ενώ το ghosting είναι απότομο και συνήθως συμβαίνει νωρίς σε μια σχέση ή situationship, το banksying μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο και είναι πολύ πιο συγκαλυμμένο. Είναι μια αργή εξαφάνιση, που χαρακτηρίζεται από ανεπαίσθητες αλλαγές: Λιγότερη στοργή, αυξανόμενη συναισθηματική απόσταση και αόριστες δικαιολογίες που ποτέ δεν αθροίζονται απόλυτα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο «Banksy», καθησυχάζει τον σύντροφό του ότι όλα είναι καλά, ενώ παράλληλα αποσυνδέεται ήσυχα, απομακρύνοντας τον εαυτό του τόσο στο μυαλό όσο και στην καρδιά.





Δεν είναι ένας ολοκαίνουργιος τρόπος χωρισμού, αλλά γίνεται όλο και πιο συνηθισμένος. Σίγουρα συνδέεται με τον πολλαπλασιασμό των εφαρμογών γνωριμιών και σίγουρα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το dating σήμερα. Το θέμα είναι ότι η αιφνιδιαστική φύση αυτής της τάσης, δεν αφήνει να υπάρξουν πολλά σημάδια πριν από τον χωρισμό, αλλά οι ενδείξεις θα είναι πάντα εκεί, αν «κοιτάξεις» πολύ προσεκτικά. Οι άνθρωποι πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ανεπαίσθητα σημάδια. Η λύση, είναι πάντα η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία σε όλη τη σχέση, ακόμη και στα αρχικά στάδια, ακόμα και όταν κάτι τέτοιο σε κάνει να νιώθεις άβολα.