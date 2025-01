Από το «micromance» στο «nano-ship»: Τα dating trends του 2025 είναι καλύτερα από ό,τι περίμενες

Tι προβλέπουν οι dating experts για το 2025;

Αφού έχουμε αποδεχθεί πλέον ότι η νέα χρονιά έχει έρθει και απέχουμε ακριβώς 25 χρόνια από το 2025, όσο και από το 2000 (δεν ξέρω πώς να νιώσω για αυτό), ότι το new year, new me είναι ένα ψέμα που λέμε κάθε χρόνο στον εαυτό μας, ήρθε η στιγμή να αποδεχθούμε και τα εξής: Αρχικά, ότι το ghosting υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα (το micro-ghosting είναι ακόμα χειρότερο, ωστόσο) και ότι τα dating apps δεν έχουν κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα καλύτερα. Το 2024, απέδειξε όλα τα παραπάνω, εξάλλου.

Τι άλλο είδαμε/μάθαμε, όμως από την περασμένη χρονιά; Είδαμε ότι οι singles έδωσαν βάση στη συναισθηματική οικειότητα, μάθαμε ότι οι Gen Zers θεωρούν ότι ένα φιλί είναι πιο ερωτικό από τη σεξουαλική επαφή και κυρίως διευρύναμε το λεξιλόγιό μας με όρους στο dating που δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι η σημασία τους – αλλά πρέπει να είμαστε μέρος του hype. Και τι γίνεται τώρα; Οι dating experts προβλέπουν ότι το 2025 θα εγκαταλείψουμε τις εφαρμογές γνωριμιών, θα επιστρέψουμε στη face to face επικοινωνία, και θα αρχίσουμε να «αγκαλιάζουμε» τις συνδέσεις στον πραγματικό κόσμο. Δεν ακούγεται και άσχημο.

Ποιες τάσεις να περιμένουμε στο dating αυτήν τη χρονιά;

Nano-ships

Κάθε ρομαντική αλληλεπίδραση μπορεί να έχει νόημα, όσο φευγαλέα και αν είναι, κι αυτό το σκεπτικό υπάρχει πίσω από την τάση «nano-ship». Είναι κάτι που αφορά στο τώρα, στις φαινομενικά αθώες στιγμές που μπορεί να μοιραστείς με έναν άνθρωπο - κλεφτές ματιές στο μετρό, τακτικά μηνύματα για το πώς πέρασες τη μέρα σου και γενικά ό,τι μπορεί να κρατήσει ένα single άτομο «απασχολημένο», ενώ ψάχνει για σύντροφο. Εδώ ξεχνάς τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Loud Looking

Το 2025 μπορεί να δούμε και τον καθορισμό ορίων στις σχέσεις ή τη σαφή διατύπωση προθέσεων. Αυτήν τη χρονιά, οι άνθρωποι θα μιλούν για τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του, χωρίς συμβιβασμούς. Σύμφωνα το Tinder, «οι ελεύθεροι θα αγκαλιάσουν την πρόθεση στη ζωή τους—θα είναι ξεκάθαροι για το τι θέλουν και θα αρνηθούν να συμβιβαστούν».

Poli-Pairing

Η συγκεκριμένη τάση αφορά σε singles που αναζητούν συντρόφους οι οποίοι μοιράζονται παρόμοιες πολιτικές απόψεις με εκείνους. Κι αυτό είναι ένα υποπροϊόν του ιδιαίτερα πολωμένου πολιτικού κλίματος. Το 2025, θα δεις ανθρώπους να αναζητούν συντρόφους που ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Μπορεί να φαίνεται ότι περιορίζει τον κύκλο γνωριμιών κάποιου με την πρώτη ματιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι καλό, καθώς φέρνει τη συμβατότητα των αξιών στην επιφάνεια νωρίτερα στη διαδικασία της γνωριμίας.

Datecation

Εδώ οι singles θα κάνουν διαλείμματα από το dating για να επικεντρωθούν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Εάν κάτι έχουμε δει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η αυτογνωσία είναι πραγματικά σημαντική και πως ευτυχία είναι προσωπική υπόθεση, όχι ευθύνη του συντρόφου. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, η ιδέα του να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου πριν βρεις την αγάπη, μπορεί αν είναι πραγματική.

Growth-Checking

Μια άλλη τάση στο dating για το 2025 είναι το «growth-checking». Ίσως κατάλαβες τι είναι, αλλά εμείς θα σου πούμε ότι περιλαμβάνει το να τσεκάρεις, να ελέγχεις ήδη από τη φάση των ραντεβού, εάν ο άλλος είναι όντως συναισθηματικά διαθέσιμος για κάτι υγιές. Αντί να βγαίνεις με έναν άνθρωπο για μήνες και μετά να συνειδητοποιείς ότι η σχέση δεν προχωράει, κάνεις εξ αρχής πιο ανοιχτές συζητήσεις.

Micromance

Οι μεγάλες χειρονομίες και το φανταχτερό dating είναι τόσο 2024 – και τόσο ξεπερασμένο. Το 2025, το «micromance», αφορά σε όλα εκείνα τα ουσιαστικά, μικρά πράγματα, που κάνει κάποιος για να δείξει ότι σε σκέφτεται, ότι σε προσέχει. Έχει να κάνει με το να δείξεις ότι θέλεις κάτι ουσιαστικό από μια σχέση.