2 ζώδια μπαίνουν δυναμικά στο φθινόπωρο - Ώρα να λυθούν μακροχρόνια ζητήματα

Ο Ερμής στον Παρθένο ευνοεί την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων γι’ αυτά τα δύο ζώδια.

Η νέα θέση του Ερμή στον Παρθένο φέρνει στο επίκεντρο την επικοινωνία και προωθεί τη λήψη αποφάσεων σχετικά με πρακτικά και οικονομικά θέματα. Οι σαφείς και ξεκάθαρες συζητήσεις πρόκειται να μας μετακινήσουν στο σημείο που θέλουμε να βρισκόμαστε, διεκδικώντας όσα μας αξίζουν. Δύο από τα ζώδια του κύκλου κάνουν μια πολύ δυναμική είσοδο στο φθινόπωρο, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους.

Τέλος οι καθυστερήσεις, οι αναβολές και οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Αυτά τα ζώδια βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν ευθέως και με αποφασιστικότητα όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν στην καθημερινότητά τους, κλείνοντας πόρτες και συνάμα κεφάλαια. Αυτή η «new era» θα τους βοηθήσει να γίνουν οι πρωταγωνιστές της ζωής τους, θέτοντας καινούργιους στόχους.

Ειδικότερα, τη 2η ημέρα του Σεπτέμβρη θα δουν πράγματα και καταστάσεις που καθυστερούσαν, να τακτοποιούνται, φέρνοντας την πολυπόθητη ηρεμία στη ζωή τους. Ποια ζώδια είναι αυτά; Οι Δίδυμοι και ο Παρθένος.

Νέα εποχή γι’ αυτά τα 2 ζώδια

Δίδυμοι

Η διέλευση του Ερμή στον Παρθένο σε βάζει σε μια διαδικασία να ακονίσεις το μυαλό σου και να εξασκήσεις τις ικανότητές σου στη λήψη αποφάσεων. Η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να εκφραστείς με τρόπους που θα καθαρίσουν την ψυχή σου και θα σε κάνουν να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον σου έχουν όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσουν να φτάσεις πιο κοντά στους στόχους σου, συνεπώς μην τους αποκλείσεις. Αυτή είναι μια καλή περίοδος να λύσεις θέματα που σε απασχολούσαν για καιρό, βάζοντας μια τελεία σε καταστάσεις που δεν έχουν τίποτα καλό να σου προσφέρουν.

Παρθένος

Καθώς διανύουμε την περίοδο των γενεθλίων του, ο Παρθένος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η δυναμική είσοδό του στον Σεπτέμβριο σχετίζεται με την απόφασή του να γίνει πρωταγωνιστής της ζωής του και όχι να μένει αμέτοχος σε καταστάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Η 2η ημέρα του Σεπτέμβρη σου δίνει την ευκαιρία να οργανωθείς, να βάλεις σε μια τάξη τις εκκρεμότητες και να φτιάξεις το πρόγραμμά σου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες σου. Θα χρειαστεί να είσαι αυστηρός με τα όρια και τις επιθυμίες σου, αλλάζοντας τη ρουτίνα που είχες μέχρι σήμερα, ωστόσο αυτός θα είναι ο τρόπος για να εξελιχθείς. Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα που σε διακατέχουν, θα σε βοηθήσουν να δώσεις λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν καιρό τώρα το μυαλό σου.

