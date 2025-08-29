Σκάνδαλο στην Ιταλία: Διασημότητες όπως Μελόνι και Φεράνι ανάμεσα στα θύματα σελίδας με παραποιημένες φωτογραφίες

Μετά το σάλο με τη σελίδα Mia Moglie, τώρα η σελίδα Phica μετράει πάνω από 700.000 συνδρομητές. Η βία κατά των γυναικών καλά κρατάει.

Ένας νέος σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή την ιστοσελίδα Phica, η οποία δημοσίευσε παραποιημένες φωτογραφίες διακεκριμένων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, της αδελφής της Αριάνα και της αντιπολιτευόμενης ηγέτιδας Ελί Σλάιν. Οι φωτογραφίες, που συνοδεύονταν από χυδαία και σεξιστικά σχόλια, είχαν αποσπαστεί από προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δημόσιες πηγές, πριν παραποιηθούν και αναρτηθούν στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία διαθέτει πάνω από 700.000 συνδρομητές.

Οι εικόνες, που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ή ενώ οι γυναίκες βρίσκονταν σε διακοπές με μπικίνι, είχαν παραποιηθεί για να εστιάζουν σε μέρη του σώματος ή να υπονοούν σεξουαλικές στάσεις. Παρουσιάστηκαν στην "ενότητα VIP" του σάιτ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία.

Το σκάνδαλο, που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Ιταλία για την επίμονη μισογυνία και τη βία κατά των γυναικών, έρχεται μια εβδομάδα μετά το κλείσιμο από τη Meta ενός ιταλικού λογαριασμού στο Facebook με την ονομασία "Mia Moglie" ("Η Σύζυγός Μου"), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών με χυδαία, σεξιστικά και επιεικώς ανησυχητικά σχόλια.

Η Phica υπάρχει από το 2005 και φαίνεται να λειτουργούσε χωρίς εμπόδια μέχρι που αρκετοί πολιτικοί του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) ανακοίνωσαν ότι υπέβαλαν νομική καταγγελία, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα από την αστυνομία. Άλλες διάσημες γυναίκες, των οποίων οι κλεμμένες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στο site, περιλαμβάνουν την Κιάρα Φεράνι και την Παόλα Κορτελέζι, ηθοποιό και σκηνοθέτη της ταινίας για τη βία κατά των γυναικών, "C’è Ancora Domani".

Η Βαλέρια Καμπάνια, πολιτικός του PD, ήταν μεταξύ των πρώτων που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, προκαλώντας αρκετούς άλλους να προχωρήσουν σε ενέργειες σε αυτό που ο ιταλικός Τύπος περιγράφει ως ιταλικό #MeToo. Μια διαδικτυακή αναφορά που καλεί για το κλείσιμο του site έχει συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Καμπάνια έγραψε ότι είναι "αηδιασμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη" και δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή αφού ανακάλυψε ότι οι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί στον σάιτ χωρίς τη συναίνεσή της. "Όχι μόνο φωτογραφίες σε μαγιό αλλά στιγμές από τη δημόσια και ιδιωτική μου ζωή. Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι, σεβαστοί και να ζούμε χωρίς φόβο."

Οι συνάδελφοί της, πολιτικοί του PD, Αλεσσία Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε, ακολούθησαν το παράδειγμά της. Η Μοράνι έγραψε στο Instagram ότι τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της ήταν "απαράδεκτα και άσεμνα και προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου ως γυναίκα. Δυστυχώς, δεν είμαι μόνη. Πρέπει να αναφέρουμε αυτές τις ομάδες ανδρών που δρουν σε συμμορίες και παραμένουν ατιμώρητοι παρά τις πολλές καταγγελίες. Αυτά τα site πρέπει να κλείσουν και να απαγορευτούν. Φτάνει πια!"

Η Κουαρταπέλε δήλωσε: "Όπως πολλές άλλες γυναίκες, ήμουν θύμα διαδικτυακής κακοποίησης μέσω μη εξουσιοδοτημένης ανάρτησης σε πορνογραφικό φόρουμ. Αποφάσισα να αντισταθώ υποβάλλοντας καταγγελία. Όχι μόνο για μένα αλλά, πάνω απ' όλα, για όλες τις άλλες γυναίκες που υπήρξαν θύματα αυτής της βίας."

Πολιτικοί από τη δεξιά που στοχοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και μέλος της ακροδεξιάς Λέγκας, και την Ντανιέλα Σαντάντσε, υπουργό Τουρισμού της Ιταλίας.

Η Μέρι Γκαλάτι, γυναίκα από το Παλέρμο είχε αναφέρει δύο φορές επίσημα καταγγελίες για το site αφού έμαθε ότι η φωτογραφία της είχε δημοσιευτεί σε αυτό το 2023, αλλά το ζήτημα παρέμεινε στο παρασκήνιο μέχρι που οι πολιτικοί μίλησαν δημόσια.

Τον Ιούλιο, η ιταλική γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο που για πρώτη φορά εισήγαγε νομικό ορισμό της γυναικοκτονίας στον ποινικό νόμο, τιμωρώντας το με ισόβια κάθειρξη, ενώ αύξησε τις ποινές για εγκλήματα όπως το stalking, τη σεξουαλική βία και το "εκδικητικό πορνό".

Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τη σελίδα "Mia Mogle", τώρα έρχεται και το σκάνδαλο του site Phica για να αποδείξει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την προστασία των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο και η ανάγκη για αυστηρότερη νομοθεσία και κοινωνική ευαισθητοποίηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ.