Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Ο Σεπτέμβριος 2025 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για όλα τα ζώδια, με έντονα αστρολογικά μηνύματα που επηρεάζουν τόσο την καθημερινότητά μας όσο και τις σχέσεις μας. Η μετάβαση του ανάδρομου Κρόνου από τον Κριό στους Ιχθύες στις αρχές του μήνα φέρνει την ανάγκη να επιβραδύνουμε τον ρυθμό μας, να επανεξετάσουμε εκκρεμότητες και να δώσουμε προτεραιότητα στην εσωτερική μας ισορροπία. Παράλληλα, η ανάδρομη κίνηση του Ουρανού στους Διδύμους από τις 6 Σεπτεμβρίου ενδέχεται να φέρει απρόβλεπτες αλλαγές στις επικοινωνίες μας, τα σχέδια και τις συμφωνίες, καλώντας μας να είμαστε ευέλικτοι και προσεκτικοί στις λεπτομέρειες.

Ο μήνας εστιάζει στη ρουτίνα, την υγεία και την εργασία, δίνοντας ευκαιρίες για μικρές ανανεώσεις, επισκευές στον χώρο και αλλαγές στον τρόπο που οργανώνουμε τη ζωή μας. Παράλληλα, οι πλανητικές όψεις ενισχύουν τον τομέα των σχέσεων: οι αδέσμευτοι μπορεί να κάνουν σημαντικές γνωριμίες, ενώ οι δεσμευμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά μέσα από εποικοδομητικό διάλογο. Με τις Πανσέληνο και Νέα Σελήνη του μήνα να υποστηρίζουν ανανεώσεις και νέα ξεκινήματα, ο Σεπτέμβριος έρχεται με προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανανέωση.

Ζώδια Σεπτεμβρίου 2025: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Σεπτέμβριος για Κριούς

Αγαπημένοι Κριοί, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με τον ανάδρομο Κρόνο, ο οποίος την 1η Σεπτεμβρίου φεύγει από το ζώδιό σας και μεταβαίνει στους Ιχθύες. Αυτή η μετάβαση σας καλεί να επιβραδύνετε τους ρυθμούς σας και να στραφείτε περισσότερο στην εσωτερική σας ισορροπία. Είναι μια περίοδος που θα σας δώσει την ευκαιρία να επανεξετάσετε εκκρεμότητες και να αποφορτιστείτε. Επηρεάζεστε κυρίως όσοι είστε των τριών τελευταίων ημερών του ζωδίου. Παράλληλα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, φέρνοντας απρόβλεπτες αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνείτε με τους άλλους, ενδεχομένως θέματα με το μεταφορικό σας μέσο, αλλά και ανατροπές στον προγραμματισμό σας. Δείξτε ευελιξία στα σχέδιά σας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες σε κάθε συμφωνία που μπορεί να κληθείτε να υπογράψετε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Ταύρους

Αγαπημένοι φίλοι Ταύροι, από την 1η Σεπτεμβρίου ο ανάδρομος Κρόνος επιστρέφει στο ζώδιο των Ιχθύων. Το διάστημα αυτό σας καλεί να επανεξετάσετε φιλίες, συνεργασίες και μακροπρόθεσμους στόχους. Ίσως συνειδητοποιήσετε ποια πρόσωπα ή ποια σχέδια δεν εξυπηρετούν πλέον την πορεία σας και χρειάζονται απόσταση ή αναθεώρηση. Πιο έντονα επηρεάζεστε όσοι είστε γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, φέρνοντας αναθεωρήσεις αλλά και απρόβλεπτες εξελίξεις στα οικονομικά σας. Είναι μια καλή περίοδος για να αναζητήσετε εναλλακτικές πηγές εσόδων, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να αποφύγετε παρορμητικές αγορές που μπορεί να σας πιέσουν αργότερα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Διδύμους

Αγαπημένοι φίλοι Δίδυμοι, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού, στο ζώδιο των Ιχθύων.Το διάστημα αυτό σας καλεί να επανεξετάσετε την πορεία της καριέρας σας και των φιλοδοξιών σας. Είναι μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσετε ποιες ευθύνες θέλετε πραγματικά να αναλάβετε και σε ποιες επαγγελματικές κατευθύνσεις αξίζει να επενδύσετε. Επηρεάζεστε κυρίως όσοι είστε των τριών τελευταίων ημερών του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο δικό σας ζώδιο εγκαινιάζοντας μια φάση προσωπικού restart. Είναι περίοδος για να επανεξετάσετε την εικόνα που προβάλλετε προς τα έξω καθώς και τον τρόπο που εκφράζεστε. Σε γενικές γραμμές, ο Σεπτέμβριος για εσάς φίλοι Δίδυμοι εστιάζει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Καρκίνους

Αγαπημένοι φίλοι Καρκίνοι, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο των Ιχθύων.Το διάστημα αυτό σας καλεί να δείτε με περισσότερη σοβαρότητα θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων ή σχέσεων με το εξωτερικό. Είναι περίοδος αναθεώρησης των μακροπρόθεσμων σχεδίων σας και τοποθέτησης πιο ρεαλιστικών στόχων. Επηρεάζεστε κυρίως όσοι είστε των τριών τελευταίων ημερών του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εσωτερικής ανασκόπησης. Μπορεί να θελήσετε να αποτραβηχτείτε από την έντονη κοινωνική ζωή, ώστε να επεξεργαστείτε καταστάσεις που σας επηρέασαν αλλά κυρίως για να αναδιοργανωθείτε και να δείτε τα επόμενα βήματά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Λέοντες

Αγαπημένοι φίλοι Λέοντες, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο των Ιχθύων. Η μετάβαση αυτή, ανοίγει για εσάς ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορέσετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας πλάνα, να δείτε όποιες οικονομικές υποχρεώσεις έχετε -ειδικά σε κοινούς λογαριασμούς-, ενώ θα μπορέσετε να κάνετε και μια μικρή ενδοσκόπηση σε καταπιεσμένα συναισθήματα. Επηρεάζεστε κυρίως όσοι είστε των τριών τελευταίων ημερών του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, εγκαινιάζοντας μια περίοδο αναθεωρήσεων σε φιλίες, συνεργασίες και μακροπρόθεσμους στόχους. Παλιοί φίλοι ή συνεργάτες μπορεί να επιστρέψουν, δίνοντάς σας την ευκαιρία να κλείσετε εκκρεμότητες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Παρθένους

Αγαπημένοι φίλοι Παρθένοι, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού, στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ξεκινάει για εσάς ένα διάστημα όπου θα εστιάσετε στην ποιότητα των διαπροσωπικών σας σχέσεων. Παλιές σχέσεις ή συνεργασίες ενδέχεται να αναθεωρηθούν, ενώ αν η τωρινή σας σχέση δεν έχει γερές βάσεις, θα δοκιμαστεί. Πιο έντονα επηρεάζεστε οι γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, εγκαινιάζοντας μια περίοδο απρόβλεπτων εξελίξεων σε καριέρα και επαγγελματικούς στόχους. Παλιές επαγγελματικές προτάσεις και projects μπορεί να επιστρέψουν για να επαναξιολογηθούν. Σε γενικές γραμμές, όμως, ο Σεπτέμβριος για εσάς αγαπημένοι Παρθένοι, είναι ένας μήνας που θα βοηθήσει στην αυτοπροβολή σας και θα σας επιτρέψει να έρθετε πιο κοντά στην πραγματοποίηση των στόχων σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Ζυγούς

Αγαπημένοι φίλοι Ζυγοί, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο των Ιχθύων. Η μετάβαση αυτή, σας υπενθυμίζει την ανάγκη για συνέπεια στην εργασία και την καθημερινότητα. Είναι περίοδος που δοκιμάζει την αντοχή σας, αλλά σας δίνει και την ευκαιρία να εδραιώσετε σταθερές συνήθειες και να βελτιώσετε την υγεία σας. Πιο έντονα επηρεάζεστε οι γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου.

Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, φέρνοντας αναθεωρήσεις σε θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων. Παλιές ευκαιρίες μπορεί να επανέλθουν, ενώ αλλάζει και ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Σκορπιούς

Αγαπημένοι φίλοι Σκορπιοί, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού, στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτή η μετάβαση θα σας ανοίξει ένα διάστημα κατά το οποίο θα υπογραμμιστεί η ανάγκη για υπευθυνότητα και σταθερότητα σε θέματα σχέσεων, παιδιών και δημιουργικών εγχειρημάτων. Είναι περίοδος που μπορεί να χρειαστεί να πάρετε ώριμες αποφάσεις για την προσωπική σας ζωή ή να βάλετε όρια σε καταστάσεις που σας αποσπούν από αυτά που πραγματικά θέλετε. Πιο έντονα επηρεάζεστε όσοι είστε γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, βάζοντας στο μικροσκόπιο οικονομικά τρίτων, δάνεια και κοινές οικονομικές συμφωνίες. Είναι πιθανό να επανέλθουν εκκρεμότητες για διευθέτηση ή να δείτε ξαφνικές αλλαγές σε οικονομικές πηγές που εξαρτώνται από άλλους.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Τοξότες

Αγαπημένοι φίλοι Tοξότες, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο των Ιχθύων. Είναι ένα διάστημα κατά το οποίο, θα μπορέσετε να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα για το σπίτι σας, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο προσκήνιο ένα θέμα μετακόμισης ή ανακαίνισης. Οι σχέσεις με την οικογένειά σας ίσως δοκιμαστούν. Πιο έντονα επηρεάζεστε όσοι είστε γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, φέρνοντας αναθεωρήσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Καταστάσεις που έμοιαζαν δεδομένες μπορεί να μπουν υπό αμφισβήτηση, ενώ παλιές ερωτικές ιστορίες μπορεί να επανέλθουν για να τις δείτε με άλλο μάτι. Είναι περίοδος που χρειάζεται να σκεφτείτε πιο καθαρά τι ζητάτε από τους ανθρώπους γύρω σας και να αποφύγετε βιαστικές δεσμεύσεις ή απότομες ρήξεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Αιγόκερους

Αγαπημένοι φίλοι Αιγόκεροι, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτή η μετάβαση ουσιαστικά σας βάζει σε διαδικασία αναθεώρησης του τρόπου που επικοινωνείτε, μαθαίνετε ή χειρίζεστε καθημερινές μετακινήσεις και συμφωνίες. Είναι καλή περίοδος για να κλείσετε εκκρεμότητες ή να επανεξετάσετε παλιές ιδέες, όχι όμως για βιαστικές νέες δεσμεύσεις. Πιο έντονα επηρεάζεστε όσοι είστε γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους,φέρνοντας αναθεωρήσεις στην καθημερινότητά σας, στη δουλειά και στις συνήθειες υγείας. Projects που προχωρούσαν με ταχύτητα μπορεί να χρειαστούν αλλαγές ή να καθυστερήσουν, ενώ δεν αποκλείεται να επανέλθουν συνεργασίες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Υδροχόους

Αγαπημένοι φίλοι Υδροχόοι, από την 1η Σεπτέμβριου ο ανάδρομος Κρόνος μεταβαίνει από το ζώδιο του Κριού στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτή η μετάβαση φέρνει την ανάγκη να επανεξετάσετε οικονομικές στρατηγικές, πηγές εσόδων και τον τρόπο που διαχειρίζεστε τους πόρους σας. Θα χρειαστεί να κινηθείτε πιο συντηρητικά, αποφεύγοντας ρίσκα που μπορεί να σας πιέσουν μακροπρόθεσμα. Πιο έντονα επηρεάζεστε οι γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, δίνοντάς σας χρόνο να επανεξετάσετε ερωτικές σχέσεις, δημιουργικά projects ή σχέδια που θέλατε να παρουσιάσετε δημόσια. Μέσα από αυτή την ανασκόπηση, μπορεί να ανακαλύψετε νέες προοπτικές ή να αλλάξετε εντελώς κατεύθυνση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Ιχθύες

Αγαπημένοι φίλοι Ιχθύες, από την 1η Σεπτεμβρίου ο ανάδρομος Κρόνος συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σας. Αυτή η φάση σάς καλεί να επανεξετάσετε τον τρόπο που προβάλλετε τον εαυτό σας, τις προσωπικές σας επιλογές αλλά και τις ευθύνες που αναλαμβάνετε. Θα χρειαστεί να κινηθείτε με περισσότερη πειθαρχία και ρεαλισμό, αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις που μπορεί να σας κουράσουν ή να σας εκθέσουν. Πιο έντονα επηρεάζεστε οι γεννημένοι τις τρεις τελευταίες ημέρες του ζωδίου. Ταυτόχρονα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, δίνοντάς σας χρόνο να επανεξετάσετε ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας βάση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr