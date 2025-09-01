Η Ρόμπιν Ράιτ αποκάλυψε αυτό το ένα λάθος που έκανε ως μητέρα και το μετανιώνει βαθιά. Στην πραγματικότητα θα ταυτιστούν πολλές γυναίκες

Η ηθοποιός δήλωσε πως τις συνέπειες αυτού, τις βίωνε για χρόνια

Η Ρόμπιν Ράιτ μίλησε στους Times του Λονδίνου για τη μητρότητα και το ένα βασικό λάθος που έκανε με τα δύο παιδιά, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν, όσο εκείνα μεγάλωναν. Αν και δεν υπάρχουν κανόνες στο να είσαι μητέρα, αυτό είναι κάτι που θα κάνει πολλές γυναίκες να ταυτιστούν.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν ήταν αρκετά αυστηρή με την κόρη και τον γιο της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει κάτι για το οποίο έχω μετανιώσει πολύ ως μητέρα και έχω βιώσει τις συνέπειες αυτού του λάθους - δεν ήμουν αρκετά αυστηρή μαζί τους».

Η Ρόμπιν Ράιτ αναφέρεται σε συνέπειες όπως τον εθισμό του γιου της, Χόπερ, στην μεθαμφεταμίνη, που έγινε γνωστός το 2017, καθώς και στην επαναστατική εφηβεία της κόρης της, Ντίλαν. «Κάθε μέρα, όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, σκεφτόμουν: “Είναι ζωντανός; Είναι ζωντανή;”», είπε η ηθοποιός και συνέχισε: «Πέρασα χρόνια έτσι και με τα δύο μου παιδιά».

Μάλιστα, σε συνέχεια της συζήτησης για τη μητρότητα, η Ρόμπιν Ράιτ εξήγησε πως αν και ο Σον Πεν ήταν μεν πιο αυστηρός με τα παιδιά τους, αλλά όχι αρκετά παρών δε, λόγω της καριέρας του. «Έλειπε τον περισσότερο καιρό. Επέστρεφε και αναλάμβανε τον ρόλο του αστυνομικού, και μετά έφευγε, αφήνοντάς με να διαχειριστώ τα απόνερα. Ήμασταν και οι δύο των άκρων. Δεν πήραν αυτό το “γκρι” ενδιάμεσο που χρειάζονται τα παιδιά -τη σταθερή καθοδήγηση».

Ωστόσο, η Ρόμπιν Ράιτ τόνισε πως και τα δύο παιδιά της βρίσκονται σε ένα πολύ καλό σημείο στη ζωή τους.