Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Δεν φοβάμαι την τεχνητή νοημοσύνη αλλά την ανθρώπινη βλακ@@α που είναι άφθονη»

Η ταινία Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε με το εμβληματικό γοτθικό μυθιστόρημα της Μέρι Σέλεϊ, Frankenstein, που από το 1818, μέχρι σήμερα, συνεχίζει να συναρπάζει κοινό και δημιουργούς, εντυπωσιάζοντας στο Φεστιβάλ Βενετίας. Το κοινό χειροκρότησε για 13 λεπτά, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο.

Ήταν αναμενόμενο πως στη συνέντευξη Τύπου, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θα απαντούσε σε ποικίλες ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης, τη στρατηγική του Netflix σχετικά με τις κινηματογραφικές προβολές, αλλά και για το ποιοι είναι οι αληθινοί «τέρατα» της σημερινής κοινωνίας.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, αρχικά ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο απάντησε στο γιατί είχε εμμονή να διασκευάσει το μυθιστόρημα -συγκεκριμένα από όταν ήταν 7 ετών- με τον ίδιο να εξηγεί: «Ειλικρινά, ήταν ένα όνειρο που για μένα ήταν κάτι περισσότερο, ήταν θρησκεία. Μεγάλωσα ως βαθιά καθολικός και ποτέ δεν κατάλαβα πραγματικά τους Αγίους. Αλλά όταν είδα τον Μπορείς Καρλόφ στην οθόνη, κατάλαβα πώς μοιάζει ένας Άγιος ή ένας Μεσσίας. Περίμενα πάντα να γυριστεί η ταινία με τις κατάλληλες συνθήκες, κυρίως δημιουργικά, ώστε να μπορέσω να αποδώσω την κλίμακα που χρειαζόταν για να την κάνω διαφορετική, και με προϋπολογισμό τέτοιο που να μπορείς να φτιάξεις έναν ολόκληρο κόσμο».

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για τη στρατηγική του Netflix και την τεχνητή νοημοσύνη

Σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει κάποια συμφωνία με το Netflix, για το σε πόσες κινηματογραφικές αίθουσες θα προβληθεί η ταινία, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο απάντησε με χιούρορ: «Δείτε το μέγεθός μου. Θέλω πάντα περισσότερο από τα πάντα».

Για το θέμα της διαμάχης ανάμεσα στο σινεμά και το streaming, είπε: «Για μένα, η μάχη που έχουμε να δώσουμε στην αφήγηση ιστοριών είναι σε δύο μέτωπα. Φυσικά, υπάρχει το μέγεθος της οθόνης, αλλά το μέγεθος των ιδεών είναι εξίσου σημαντικό. Το μέγεθος της φιλοδοξίας, το μέγεθος της καλλιτεχνικής πείνας που φέρνεις στον κινηματογράφο είναι το ερώτημα: μπορούμε να επαναδιεκδικήσουμε την “κλίμακα”; Μπορούμε να επαναδιεκδικήσουμε την κλίμακα των ιδεών; Να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας σε αυτό το επίπεδο; Είναι ένας διάλογος, και είναι πολύ ρευστός».

Ο σκηνοθέτης, που συνεργάζεται τακτικά με το Netflix, δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από την εμβέλεια της πλατφόρμας, που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. «Δέχεσαι την πρόκληση και την ευκαιρία να φτιάξεις μια ταινία που μπορεί να μεταμορφωθεί με διαφορετικούς τρόπους, με ομορφιά, και που να φέρνει στο νου τον κινηματογράφο, και μετά της δίνεις τη θέση της και στις αίθουσες στην αρχή — και αυτό για μένα είναι μια πολύ δημιουργική εμπειρία».

Όταν ρωτήθηκε αν τα τερατώδη θέματα της ταινίας αντικατοπτρίζουν την εποχή μας, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επιβεβαίωσε ότι «ζούμε σίγουρα σε μια εποχή τρόμου και εκφοβισμού», αλλά η απάντηση σε αυτό «είναι η αγάπη». Και η απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη. «Δεν φοβάμαι την τεχνητή νοημοσύνη», είπε χωρίς περιστροφές. «Φοβάμαι τη φυσική βλακεία - η οποία είναι πολύ πιο άφθονη».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου, ενώ στις 7 Νοεμβρίου θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix.