Η αστυνομική σειρά στο Netflix που οι συνδρομητές την παρακολούθησαν παραπάνω από μία φορές - «Η καλύτερη όλων των εποχών»

Η 5η σεζόν της σειράς στο Netflix, έχει 88% στο Rotten Tomatoes

Όταν μία σειρά στο Netflix είναι καλή, τότε το binge watching είναι μονόδρομος. Έχουμε ξεκινήσει πολλές φορές μία, με σκοπό να παρακολουθήσουμε 1-2 επεισόδια, και τελικά να φτάνουμε στο τελευταίο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αντίστοιχα, έχουμε χάσει και αρκετές, που δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξή τους, όπως για παράδειγμα και την αστυνομική δραματική σειρά, που οι συνδρομητές την είδαν παραπάνω από μία φορές.

Αν και είναι διαθέσιμη στο Netflix εδώ και αρκετό καιρό, κάποιοι την ανακάλυψαν τώρα. Μαζί κι εμείς. Πρόκειται για μία σειρά, που η υπόθεσή της ακολουθεί μια γυναίκα αρχηγό καρτέλ, την Τερέζα Μεντόζα.

Η εθιστική crime σειρά στο Netflix

Η σειρά, που φέρει την ονομασία Queen of the South, συστήθηκε πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό, το 2016 και βασίζεται στην ισπανική σειρά La Reina del Sur, η οποία με τη σειρά της βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Arturo Pérez‑Reverte. Έριξε αυλαία μετά από πέντε σεζόν και συνολικά 62 επεισόδια, επομένως αν δεν την έχεις δει, είναι ό,τι πρέπει για τα τελευταία αυγουστιάτικα βράδια.

Η υπόθεση ακολουθεί την Τερέζα Μεντόζα (την υποδύεται η Άλις Μπράγκα), η οποία ερωτεύεται έναν άνδρα που είναι μέλος ενός επιτυχημένου καρτέλ ναρκωτικών. Όταν όμως εκείνος δολοφονείται, η ίδια αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα και βρίσκει καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, τα προβλήματά της δεν τελειώνουν εκεί - στην πραγματικότητα, όλα μόλις αρχίζουν.

Το Queen of the South στο Netflix έχει αγαπηθεί και από κριτικούς, ενώ η πέμπτη σεζόν έχει βαθμολογία 88% στο Rotten Tomatoes. Ένας χρήστης έγραψε: «Η καλύτερη σειρά που έχω δει - την έχω δει ξανά και ξανά και θα τη δω πάλι και πάλι. Την αγαπώ και γίνεται καλύτερη κάθε φορά που την ξαναβλέπω. Δεν τη βαριέμαι ποτέ. Συγγνώμη, αλλά είναι η αλήθεια. Δοκίμασέ τη και θα δεις ότι έχω δίκιο». Ένας δεύτερος σχολίασε: «Μία από τις καλύτερες σειρές που έχω παρακολουθήσει».