Ποδόσφαιρο γυναικών: Η Λίζμπεθ Οβάλλε έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία

Η Λίζμπεθ Οβάλλε έγινε η πιο ακριβή παίκτρια στην NWSL , υπογράφοντας στην Ορλάντο Πράιντ με το ποσό-ρεκόρ τωνε 1.350.000 ευρώ, σε μια μεταγραφή που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες

Η Λίζμπεθ Οβάλλε, η σούπερ σταρ της Μις και των Τίγκρες, έγραψε ιστορία με τη μεταγραφή της στην αμερικανική ομάδα Ορλάντο Πράιντ, που ανακοίνωσε την απόκτησή της έναντι του ποσού-ρεκόρ των 1.350.000 ευρώ (περίπου 1,1 εκατομμύρια λίρες).

Η 25χρονη επιθετικός, γνωστή και ως «La Maga» (Η Μάγισσα), αφήνει το Μεξικό και την Τίγκρες μετά από οκτώ χρόνια γεμάτα επιτυχίες, έχοντας καταγράψει 136 γκολ και 103 ασίστ σε 294 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει έξι τίτλους πρωταθλήματος.

Διάβασε τη συνέχεια στο GWomen.gr