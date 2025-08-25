Οι παίκτριες της Όσιγιεκ κατά της ομάδας τους: «Η πληρωμή μας για το Champions League αντιστοιχούσε σε μία τσάντα με ψώνια σούπερ μάρκετ»

Οι παίκτριες της Όσιγιεκ κατήγγειλαν την ομάδα τους για κατάχρηση χρημάτων, αποκαλύπτοντας ότι κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα παρά τη συμμετοχή τους στο Women's Champions League

Η εικόνα του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη παρουσιάζει μια τεράστια αντίφαση όσον αφορά τα οικονομικά των ομάδων. Από τη μία πλευρά, το Women’s Champions League γνωρίζει τεράστια επιτυχία, με απανωτά ρεκόρ προσέλευσης, εκατομμύρια προβολές μέσω streaming και ολοένα αυξανόμενα έσοδα. Από την άλλη, πολλές παίκτριες που συμμετέχουν στα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης συνεχίζουν να ζουν και να προπονούνται σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντας καθημερινό αγώνα για την επιβίωσή τους!

Η Όσιγιεκ και οι καταγγελίες για κατάχρηση χρημάτων της UEFA

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της κροατικης Όσιγιεκ. Την περασμένη σεζόν, απέκλεισε τις πρωταθλήτριες Σλοβακίας και Ιρλανδίας, πριν αποκλειστεί από την ολλανδική Τβέντε. Ωστόσο, οι συνθήκες στις οποίες αγωνίζονταν οι παίκτριες απείχαν παρασάγγας από το επίπεδο ενός επαγγελματικού συλλόγου.

