Η Intimissimi παρουσιάζει το ‘Ultralight Cotton’: H φυσική σου αισθησιακότητα

Ένα πρωτοποριακό ύφασμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας συλλογής εσωρούχων που επαναπροσδιορίζει την έννοια της άνεσης, συνδυάζοντας απαλή στήριξη με διακριτική αισθησιακότητα

Μία σύνθεση σχεδιασμένη για όσους θέλουν να αναδείξουν το σώμα τους με ένα ύφασμα που ντύνει το δέρμα με την ελαφρότητα ενός σύννεφου.

Σχεδιασμένο από έναν καινοτόμο συνδυασμό με 86% βαμβάκι και 14% ελαστάνη, το ‘Ultralight Cotton’ είναι το αποτέλεσμα πρωτοποριακής τεχνολογίας υφασμάτων, που συνδυάζει εξαιρετικά λεπτά νήματα, εξαιρετική ελαστικότητα και απαράμιλλη απαλότητα.

Το αποτέλεσμα; Ένα αέρινο ύφασμα που είναι αόρατο κάτω από τα ρούχα και αγκαλιάζει φυσικά τη σιλουέτα, χωρίς αντιαισθητικές ραφές ή περιορισμούς.

Κάθε κομμάτι προσφέρει μία μοναδική αίσθηση, ένα εφέ ‘second skin’ τόσο διακριτικό που ξεχνάς ότι υπάρχει. Το ύφασμα, που είναι υπέρ-διαπνέον και μεταξένιο στην υφή, χαρίζει μία ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας, ιδανική για τους ζεστούς μήνες ή για εκείνους που δεν τους αρέσει να περιορίζονται.

Ξεκινώντας από την κορυφαία σε πωλήσεις ίνα της, την ‘Ultralight with cashmere’, η Intimissimi δημιούργησε την ιδανική επιλογή όχι μόνο για τη ζεστή εποχή, αλλά ένα εσώρουχο για όλες τις εποχές.

Αισθησιακές διαφάνειες χαρακτηρίζουν τα knitwear κομμάτια: κορμάκια, camisoles και tops με λαιμόκομψη χαμόγελο, όλα με λιτές αλλά εκλεπτυσμένες γραμμές, σχεδιασμένα να αναδεικνύουν τη θηλυκότητα με φυσικό τρόπο.

Η συλλογή επίσης περιλαμβάνει δύο νέα σουτιέν, το τρίγωνο Marica και το balconette Amalia, που προσφέρουν φυσική, ελαφριά στήριξη χωρίς να αγκαλιάζουν υπερβολικά το σώμα, χαρίζοντας μία πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας.

Για σχεδόν τριάντα χρόνια, η Intimissimi υφαίνει φροντίδα και πάθος σε κάθε δημιουργία της, μετατρέποντας τα καθημερινά εσώρουχα σε κάτι ξεχωριστό. Το ‘Ultralight Cotton’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εσώρουχα κατάλληλα για καθημερινή χρήση, αλλά με μία εκλεπτυσμένη πινελιά: μία επιλογή ευεξίας που δεν στερείται την αισθησιακότητα και την ποιότητα.

«Η βελτίωση είναι μέρος της κουλτούρας μας. Αυτή είναι η άποψή μας για τη βιωσιμότητα.»

Από την ίδρυσή της, η Intimissimi έχει καθιερωθεί όχι μόνο για την ποιότητα και την ομορφιά των ρούχων της, αλλά επίσης για τον εκτεταμένο έλεγχο γύρω από την αλυσίδα παραγωγής. Το 94% των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Intimissimi έχουν παραχθεί από εργοστάσια με έδρα στην Ιταλία και το εξωτερικό.

Αυτή η απόφαση επιτρέπει στη διαχείριση παραγωγής να συντονιστεί με άλλες φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας την τελική αφοσίωση στις ανάγκες του brand και την κατάργηση μεσαζόντων. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πιθανό να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις και την ευκαιρία για θέσεις εργασίας σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, προς όφελος των κοινοτήτων των πόλεων όπου βρίσκονται οι εταιρείες. Έτσι, είναι πιθανό να εγγυηθούμε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μέσα στα εργοστάσια σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί.

Αυτή η διαφανής προσέγγιση αντικατοπτρίζεται σε μία ακόμα επέκταση στο intimissimi.com online κατάστημα, χάρη στην παρουσία μίας κατηγορίας που ονομάζεται «ιχνηλασιμότητα» - στη σελίδα κάθε προϊόντος, φαίνονται οι λεπτομέρειες των παραγωγικών μονάδων της εταιρείας όπου αυτό κατασκευάστηκε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μπορούν να λάβουν εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τις φάσεις παραγωγής, τη δέσμευση σε θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τις ιστορίες των ανθρώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των ειδών.

Η σύνδεση ανάμεσα στο βιώσιμο ταξίδι του brand και τα χαρακτηριστικά ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ διαφάνειας προς τους καταναλωτές σε σχέση με τις δραστηριότητες της Intimissimi.

