Η Ρόζι Χάντινγκτον με pantless look στη νέα καμπάνια της είναι ο λόγος που ανυπομονούμε να κατεβάσουμε τα δερμάτινά μας

Το supermodel ποζάρει για τη νέα καμπάνια της Gisou και αναδεικνύει το πιο τολμηρό leather trend της σεζόν

Η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται fashion icon. Η supermodel και ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Gisou, παρουσιάζοντας το νέο Honey Milk 5-in-1 Styling Cream, και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο για τα εντυπωσιακά μαλλιά της, αλλά και για το στιλ της.

Το no pants look της Ρόζι Χάντινγκτον που συζητήθηκε

Στη φωτογράφιση, η Ρόζι εμφανίζεται με ένα δερμάτινο bomber jacket, χωρίς να φορά παντελόνι. Το συγκεκριμένο leather trend, που έγινε τεράστια τάση τον χειμώνα του 2024, συνεχίζει να κυριαρχεί και αυτή τη σεζόν – ειδικά όταν υιοθετείται από fashion icons όπως εκείνη.

Το look ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα peep-toe mules, ενώ η ίδια πόζαρε σε δερμάτινο καναπέ, δημιουργώντας ένα επιβλητικό leather-on-leather αποτέλεσμα.

© Instaggram/Rosie Huntington-Whiteley

Σε άλλη λήψη της καμπάνιας, η Χάντινγκτον-Γουάιτλι επέλεξε ένα δερμάτινο μίνι φόρεμα με halter neckline και εντυπωσιακό cut-out που έφτανε κοντά στον αφαλό, συνδυασμένο με χρυσά σκουλαρίκια. Ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο σέξι και το κομψό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να αναδεικνύει τις πιο hot τάσεις.

Η Χάντινγκτον-Γουάιτλι αποδεικνύει πως είτε με no pants outfit είτε με τολμηρό δερμάτινο φόρεμα, μπορεί να μετατρέψει κάθε καμπάνια σε fashion statement που εμπνέει, ακόμα και αν το προϊόν δεν έχει σχέση με τη μόδα.