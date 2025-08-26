Όσοι έχουν υψηλό EQ χρησιμοποιούν αυτή την απλή ερώτηση για να σκέφτονται καθαρότερα και να βρίσκουν νόημα στη δουλειά και τη ζωή

Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, μπορείτε να κρατήσετε τα συναισθήματά σας σε ισορροπία, ώστε οι αποφάσεις σας να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις αρχές και τις αξίες σας

Στην καθημερινότητα, όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με στιγμές αμφιβολίας και πίεσης. Άλλες φορές καλούμαστε να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις στη δουλειά, άλλες να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, και συχνά νιώθουμε ότι χανόμαστε μέσα στις απαιτήσεις των άλλων. Σε αυτές τις στιγμές, το να βρεις ξεκάθαρο νόημα και σκοπό μπορεί να σε γλιτώσει από λάθη, βιαστικές αντιδράσεις ή αποφάσεις που αργότερα θα μετανιώσεις.

Εδώ είναι που έρχεται μια απλή αλλά ισχυρή ερώτηση τριών λέξεων: «Γιατί είμαι εδώ;»

Το να σταθείς για λίγο και να αναρωτηθείς αυτή την ερώτηση μπορεί να σε βοηθήσει να επαναφέρεις την ισορροπία στα συναισθήματά σου, να θυμηθείς ποιες είναι οι πραγματικές σου προτεραιότητες και να δεις πιο καθαρά τον δρόμο μπροστά σου.

Αυτή η προσέγγιση έχει εμπνεύσει πολλούς ηγέτες και coaches, καθώς συνδέεται με τον καθορισμό της Αποστολής (Mission), του Οράματος (Vision) και των Αξιών (Values) — τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το να γράψεις καθαρά τη δική σου αποστολή, το όραμα και τις αξίες σου λειτουργεί σαν «βόρειος αστέρας» που σε καθοδηγεί σε δύσκολες στιγμές, σε βοηθά να παίρνεις πιο ποιοτικές αποφάσεις πιο γρήγορα και σε κρατά συγκεντρωμένο σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία.

Και όλα ξεκινούν από το να θέσεις στον εαυτό σου αυτή τη μία ερώτηση. Από εκεί, ξεδιπλώνονται κι άλλες:

Τι είναι πραγματικά σημαντικό για μένα;

Τι προσπαθώ να πετύχω;

Ποιος θέλω να γίνω;

Οι πράξεις και οι αποφάσεις μου αντανακλούν όσα απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις;

Οι απαντήσεις σου μπορούν να σε καθοδηγήσουν σε κάθε μελλοντική απόφαση. Το να τις γράψεις σε χαρτί ξεκαθαρίζει τη σκέψη σου και σου επιτρέπει να είσαι πιο συνειδητός στις πράξεις σου. Παράλληλα, οι αξίες που θα διατυπώσεις λειτουργούν σαν υπενθύμιση και σε βοηθούν να παραμένεις συνεπής, να βελτιώνεσαι και να εξελίσσεσαι.

Πάνω απ’ όλα, αυτή η διαδικασία σε βοηθά να κρατάς τα συναισθήματά σου σε ισορροπία, ώστε να λες και να κάνεις πράγματα για τα οποία θα είσαι περήφαν@ αργότερα — και όχι πράγματα που θα μετανιώσεις.

Γιατί; Επειδή θα έχεις ξεκάθαρη απάντηση στην πιο ουσιαστική ερώτηση: «Γιατί είμαι εδώ;»