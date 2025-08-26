H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

Με πλήρη συνείδηση και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, η Lidl Ελλάς, υλοποιεί την καμπάνια «η δύναμή μας» με σεβασμό στο φαγητό και στόχο την ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση.

H Lidl Ελλάς αντιλαμβάνεται πλήρως ότι η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε τη νέα καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας «η δύναμή μας» προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστή την έννοια της σπατάλης τροφίμων, έννοια συνδεδεμένη με την υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, την υπεύθυνη κατανάλωση και τη βιώσιμη διατροφή.

Η καμπάνια εστιάζει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από την αφθονία και την υπερκατανάλωση, μεταφέροντας το μήνυμα πως μέσα από καλύτερες επιλογές, όλοι έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Κεντρικό σημείο αναφοράς και θεμέλιο για τον σχεδιασμό όλων των δράσεων της εταιρείας αποτελεί η Πυραμίδα Σπατάλης Τροφίμων. Η Lidl Ελλάς δραστηριοποιείται στο πρώτο και πιο κρίσιμο επίπεδο της πυραμίδας — την αποφυγή, την αναδιανομή και την επεξεργασία τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση - ενισχύοντας έτσι την πρόληψη, πριν τα τρόφιμα μετατραπούν σε απόβλητα.

Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύει τη σημασία της ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία επενδύει στρατηγικά σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων:

1. Διαδικασίες παραγγελιών υψηλής απόδοσης: Μέσω προηγμένων συστημάτων πρόβλεψης, διασφαλίζεται η ακριβής ποσότητα παραγγελιών, περιορίζοντας τη σπατάλη τροφίμων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

2. Freshness concept - Στοχευμένη μείωση τιμής: Προϊόντα προσφέρονται με έκπτωση, ενισχύοντας την κατανάλωσή τους και μειώνοντας τις απώλειες.

3. Σακούλα φρούτων και λαχανικών «Επίλεξέ με»: Με τη σακούλα «Επίλεξε με» προσφέρονται φρούτα και λαχανικά με μικρές οπτικές ατέλειες, προς πώληση.

4. Προσφορά κατάλληλων τροφίμων προς κατανάλωση στο Χαμόγελο του Παιδιού και στην Τράπεζα Τροφίμων: Προϊόντα που δεν πληρούν τα εμπορικά κριτήρια αλλά είναι ασφαλή προς κατανάλωση προσφέρονται σε κοινωνικούς φορείς, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η Τράπεζα Τροφίμων.

5. Υπεύθυνη διαχείριση φυτικών και ζωικών προϊόντων: Ζωικά υποπροϊόντα και οργανικά απορρίμματα αξιοποιούνται με την υποστήριξη των εξωτερικών συνεργατών μας για την παραγωγή λιπασμάτων, βιοαερίου και ζωοτροφών, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων.

Με ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών μέσων, η εταιρεία, συνεχίζει τη δέσμευση της – η οποία ξεκίνησε από το 2020 – για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ως προτεραιότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως μέλος του ομίλου Schwarz, η Lidl Ελλάς έχει δεσμευτεί σε αυτόν τον στόχο, πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2030.

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευση της να ενεργεί ουσιαστικά και με μακροχρόνιο σχεδιασμό, υλοποιώντας πρωτοβουλίες με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μια δέσμευση που καθορίζει το παρόν και διαμορφώνει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλες και όλους.