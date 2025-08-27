Μαρία Αριστοτέλους: «Έφυγε» σε ηλικία 34 ετών η Κύπρια πρωταθλήτρια του επί κοντώ

Ο κυπριακός αθλητισμός θρηνεί για τον χαμό της πρωταθλήτριας του επί κοντώ Μαρίας Αριστοτέλους, σε ηλικία 34 ετών

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον κυπριακό αθλητισμό η είδηση του θανάτου της αθλήτριας του άλματος επί κοντώ, Μαρίας Αριστοτέλους, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Η Μαρία Αριστοτέλους είχε διαγνωστεί με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και αντιμετώπισε την ασθένεια με πειθαρχία και αισιοδοξία.

Η διάγνωσή της ήρθε μετά από επίμονες εξετάσεις, καθώς η ίδια επέμενε να βρει την αιτία για τα συμπτώματά της. Παρά τις δυσκολίες, η Μαρία αντιμετώπισε την ασθένεια με θάρρος και αισιοδοξία, αποδεικνύοντας το ακατάβλητο πνεύμα της.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στον πόνο την οικογένεια, τους φίλους και την αθλητική κοινότητα της Κύπρου. Ο αδελφός της, Απόστολος Αριστοτέλους, με συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρέτησε την αδελφή του: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».

Υπήρξε βαλκανιονίκης στο Νόβι Πάζαρ της Σερβίας το 2017, αναδείχθηκε πέντε φορές πρωταθλήτρια Κύπρου, ενώ είχε και τέσσερα μετάλλια στους Αγώνες Μικρών Χωρών, με κορυφαία στιγμή το χρυσό στην πόλη Μπαρ του Μαυροβουνίου το 2019.

Σε ανακοίνωσή της η κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σημειώνει: «Η Μαρία Αριστοτέλους υπήρξε πρωταθλήτρια του στίβου στο άλμα επί κοντώ, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε σωρεία διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε σύμβολο πίστης και αρνήθηκε πεισματικά να παραδοθεί στον μεγαλύτερο και πιο σκληρό αντίπαλο της καριέρας της.

Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Χρυσοστόμου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, οι διοικητικοί λειτουργοί και το προσωπικό της ΚΟΕ απευθύνουν στους οικείους της Μαρίας τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Αιωνία της η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει...».

Πηγή: Gazzetta.gr