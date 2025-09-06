Unknown Number: Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον διαδικτυακό εκφοβισμό σε 13χρονη, που σοκάρει με το ποιος κρύβεται από πίσω

Η αληθινή ιστορία της 13χρονης Λορίν, που δεχόταν για 15 μήνες και επί καθημερινής βάσεως, καταιγισμό χυδαίων, απειλητικών και προσβλητικών μηνυμάτων

Έχω δει στο Netflix αρκετά ντοκιμαντέρ που αφηγούνται αληθινές ιστορίες εγκλημάτων και catfishing, και κάθε φορά πιστεύω πως δεν θα υπάρξει άλλη υπόθεση που θα με σοκάρει το ίδιο με την προηγούμενη. Λάθος μεγάλο. Διότι το Unknown Number: The High School Catfish, είναι πραγματικά μια ιστορία που όχι μόνο σοκάρει, αλλά θυμώνει κιόλας.

Το νέο ντοκιμαντέρ της Σκάι Μπόργκμαν έγινε διαθέσιμο στο Netflix πριν λίγες ημέρες και αφορά μια υπόθεση διαδικτυακού εκφοβισμού, στη μικρή κοινότητα του Μπιλ Σίτι στο Μίσιγκαν. Μία περιοχή που όλοι ξέρουν τους πάντες και οι νέοι δεν έχουν και πολλά να κάνουν, με αποτέλεσμα να είναι μονίμως στο χέρι και να ξοδεύουν πολύ από τον χρόνο τους στο TikTok και το Snapchat.

Σε αυτή την ιστορία, το θύμα ήταν η 13χρονη Λορίν Λικάρι και το αγόρι της, Όουεν, αν και φυσικά επηρέασε πολύ κόσμο. Τις οικογένειες, τους στενούς συγγενείς, αλλά και φίλους του θύματος. Αλλά κανείς δεν φανταζόταν τον άνθρωπο που βρισκόταν από πίσω.

Ακολουθούν spoilers.

Η αληθινή ιστορία του Unknown Number: The High School Catfish

Το 2020, η Λορίν Λικάρι δέχτηκε, για πρώτη φορά, χυδαία και προσβλητικά μηνύματα από άγνωστο αριθμό. Τόσο η ίδια όσο και ο Όουεν δεν μπορούσαν να υποψιαστούν κάποιον συμμαθητή τους που θα έκανε κάτι τέτοιο, και αυτός τους αναστάτωνε ακόμα περισσότερο. Για λίγο ο άγνωστος αριθμός σταμάτησε να στέλνει, μέχρι που τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίστηκε ξανά. Μιλάμε για καταιγισμό μηνυμάτων που είχαν απειλές και προέτρεπαν την Λορίν μέχρι και να αυτοκτονήσει.

Οι γονείς της Λορίν αλλά και του Όουεν στράφηκαν στις αρχές για βοήθεια. Η έρευνα υπό την ηγεσία του σερίφη Μάικ Μέιν, εστίασε αρχικά σε συμμαθητές και φίλους τους, δημιουργώντας εντάσεις στις σχέσεις εντός του σχολείου. Όταν πια η έρευνα βρέθηκε σε αδιέξοδο, το FBI ανέλαβε την υπόθεση, εντοπίζοντας την πηγή των μηνυμάτων: την ίδια τη μητέρα της Λορίν, Κέντρα Λικάρι. Η αποκάλυψη στην κόρη της καταγράφηκε με κάμερα, το οποίο παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ Unknown Number: The High School Catfish.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Κέντρα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πολλαπλές πράξεις παρενόχλησης και για χρήση υπολογιστή με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος. Δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες παρενόχλησης ανηλίκου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 19 μηνών έως 5 ετών. Αποφυλακίστηκε στις 8 Αυγούστου 2024.

Το περίεργο είναι πως η Κέντρα συμμετέχει κανονικά στο ντοκιμαντέρ. Και αυτός είναι ένας λόγος που ως θεατές ναι μεν υποψιαζόμαστε πως είναι κάποιος πολύ κοντινός της, αλλά σίγουρα όχι η μητέρα της.

Στο γιατί εκφόβισε την κόρη της, η Κέντρα ισχυρίζεται στο ντοκιμαντέρ πως ευθύνεται ένα προσωπικό τραύμα: μια επίθεση που υπέστη όταν ήταν περίπου στην ηλικία της Λορίν. Η εμπειρία αυτή, λέει, της δημιούργησε έντονο φόβο βλέποντας την κόρη της να μεγαλώνει και την ώθησε να προσπαθήσει να την "κρατήσει κοντά”.

Imdb

Τι μπορούν να μάθουν γονείς και έφηβοι από το ντοκιμαντέρ

Όπως αναφέρει η Σκάι Μπόργκμαν στο Tudum, το ντοκιμαντέρ ελπίζει πως θα πυροδοτήσει συζητήσεις για την τεχνολογία και την εμπιστοσύνη μέσα στις οικογένειες. «Αυτό ήταν μια ακραία περίπτωση, αλλά τα παιδιά δέχονται φρικτά μηνύματα κάθε μέρα. Αν και το FBI δε θα εμπλακεί σε κάθε περίπτωση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι υπαρκτός και σοβαρός». Και συμβουλεύει τους γονείς να ακούνε τα παιδιά τους και να κατανοούν τους κινδύνους.