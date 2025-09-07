“Η μόδα αποχαιρετά έναν γίγαντα” - Το αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι απ’ όσους τον γνώρισαν

Σχεδιαστές, καλλιτέχνες και πολιτικοί αποχαιρετούν τον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον «βασιλιά του σακακιού», που πέθανε στα 91 του χρόνια.

Ο κόσμος της μόδας και της τέχνης αποχαιρετά με συγκίνηση τον σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο ιταλικός όμιλος Armani ανακοίνωσε τον θάνατό του την Πέμπτη, προκαλώντας κύμα συναισθημάτων και αφιερωμάτων από σχεδιαστές, καλλιτέχνες, ηθοποιούς και πολιτικούς σε όλο τον κόσμο.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε μίλησε για έναν «γίγαντα» που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα: «Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα σήμερα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα», έγραψε στο Instagram. Η Βικτόρια Μπέκαμ τον χαρακτήρισε «οραματιστή σχεδιαστή του οποίου η κληρονομιά θα ζει για πάντα», ενώ η Άννα Γουίντουρ, επί σειρά ετών διευθύντρια της Vogue, τόνισε πως η επιρροή του ξεπέρασε τα όρια της μόδας, αγγίζοντας τον κινηματογράφο, τη μουσική, τον αθλητισμό και την αρχιτεκτονική.

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι μίλησε για «φίλο, ποτέ αντίπαλο», ενώ ο Ραλφ Λόρεν τον αποκάλεσε «σχεδιαστή που δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το όραμά του, άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά την οικογένεια, τους φίλους και την πατρίδα του». Οι Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι σημείωσαν ότι υπήρξε «μαέστρος της κομψότητας και αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της διεθνούς μόδας».

Πλήθος ηθοποιών μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες. Η Τζούλια Ρόμπερτς, που έγραψε ιστορία με το oversized κοστούμι Armani στις Χρυσές Σφαίρες, μίλησε για έναν «αληθινό φίλο» και έναν «θρύλο». Ο Ράσελ Κρόου θυμήθηκε πώς γνώρισε τον σχεδιαστή όταν έχασε τις αποσκευές του στις Κάννες το 1997: «Τον λάτρεψα. Ήταν τόσο ευγενικός. Πολλές σημαντικές στιγμές της ζωής μου έγιναν με Armani».

Η Τζέσικα Τσαστέιν αποκάλυψε ότι γνώρισε τον σύζυγό της σε επίδειξη του οίκου Armani, ενώ ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τον χαρακτήρισε «οραματιστή με επιρροή που ξεπερνούσε τον σχεδιασμό». Η Κέιτ Μπλάνσετ υπογράμμισε ότι «άφησε ένα κενό που είναι αδύνατο να καλυφθεί». Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, που γύρισε το ντοκιμαντέρ Made in Milan το 1990, μίλησε για «έναν πραγματικό καλλιτέχνη, διαχρονικό με όλη τη σημασία της λέξης».

Αντίστοιχα συγκινημένοι εμφανίστηκαν και άλλοι: η Μισέλ Φάιφερ δήλωσε «συντετριμμένη», ο οδηγός της Formula 1 Σαρλ Λεκλέρ μίλησε για «μεγάλη τιμή» που συνεργάστηκε μαζί του, ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τον εξήρε ως «σύμβολο του καλύτερου της Ιταλίας».

Γνωστός ως «βασιλιάς του σακακιού», ο Αρμάνι επαναπροσδιόρισε την έννοια του soft power dressing και έφερε επανάσταση στο κόκκινο χαλί, ντύνοντας σταρ όπως η Νταϊάν Κίτον, η Τζόντι Φόστερ, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Τα σχέδιά του έγιναν συνώνυμο της κομψότητας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, από τα Όσκαρ μέχρι τις Χρυσές Σφαίρες.

Η Σίντι Κρόφορντ, η Νταϊάν Κρούγκερ, ο Μόργκαν Φρίμαν και ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ήταν επίσης ανάμεσα σε εκείνους που απέτισαν φόρο τιμής. Όλοι μίλησαν για έναν δημιουργό που δεν περιορίστηκε στη μόδα, αλλά άφησε ανεξίτηλη κληρονομιά στον πολιτισμό και την ίδια την ταυτότητα της Ιταλίας.

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, όμως η κληρονομιά του, βαθιά χαραγμένη στην ιστορία της μόδας, θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές.

