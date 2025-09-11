Το ελληνικό φαγητό και το νησί που τρέλανε τα μυαλά των Ολλανδών: Έκαναν ολόκληρο αφιέρωμα

Ως κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός για τους Ολλανδούς αναδείχθηκε η Ίος λόγω του τοπικού τυριού της

Στην κορυφή των ελληνικών γαστρονομικών προορισμών κατατάσσεται η Ίος για το γευστικό τοπικό τυρί της, σύμφωνα με έρευνα για τους Ολλανδούς τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα.

«Τα Ελληνικά τυριά αναδεικνύονται στο γνησιότερο και το πιο επιδραστικό αναμνηστικό των τουριστικών προορισμών» καταλήγει η έρευνα του Griekenland.net που ειδικεύεται στις διακοπές των Ολλανδών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, «η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα του ελαιόλαδου, του οίνου και των ηλιόλουστων ακτών. Είναι επίσης ένας πραγματικός παράδεισος για τους φίλους του τυριού. Με πάνω από 60 παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα από γενιά σε γενιά, η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τυριών στην Ευρώπη.

