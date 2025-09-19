Τζίμι Κίμελ: Σπάνε τη σιωπή τους πασίγνωστοι παρουσιαστές - «Επίθεση στην ελευθερία του λόγου»

Με μπόλικη σάτυρα για τον Τραμπ αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι του Κίμελ το «φίμωμά» του

Στον «χωρό» μπήκαν πολυάριθμοι παρουσιαστές της βραδινής ζώνης των ΗΠΑ, στο πλευρό του συναδέλφου του κωμικού Τζίμι Κίμελ, μετά την αποβολή του από το ABC, υποτιθέμενα για σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, ο Στίβεν Κόλμπερτ, ξεκίνησε την εκπομπή του λέγοντας «είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ» και είπε ότι η απομάκρυνση του σταρ ήταν μια «κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr