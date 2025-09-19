Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένοι παρουσιαστές της τηλεόρασης

Στα 582 εκατ. δολάρια ο αθροιστικός τους πλούτος. Σε εκπομπές μαγειρικής, talk shows, late night και αθλητικά τα «χοντρά λεφτά»

Τους 25 πιο καλοπληρωμένους παρουσιαστές, που αθροιστικά αμείβονται με περίπου 582 εκατ. δολάρια, κατέγραψε το Forbes, με τη λίστα να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, του δημοφιλούς «late show» στις ΗΠΑ, λόγω των σχολίων για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο Κίμελ κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του Κερκ, με τον Τραμπ να μιλά για «απόλυση λόγω έλλειψης ταλέντου».

