Οι Γερμανοί στήριξαν τον τουρισμό τον Ιούλιο - Η εικόνα σε επίπεδο επταμήνου και τα θετικά σημάδια
JTeam
22 Σεπτεμβρίου 2025
Την ανοδική του πορεία συνέχισε τον Ιούλιο ο τουρισμός, με αφίξεις και εισπράξεις να κινούνται άνω των αντίστοιχων μεγεθών του 2024
Παρότι μάλιστα παρατηρήθηκε μια αναντιστοιχία στην άνοδο εισπράξεων και αφίξεων, αυτή συμπεριλαμβάνεται στα αισιόδοξα μηνύματα του κλάδου, καθώς έδειξε αύξηση της μέσης δαπάνης των τουριστών, πάγιο ζητούμενο των φορέων του κλάδου για να καμφθούν τυχόν φαινόμενα υπερτουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς. Η καλή πορεία του Ιουλίου μάλιστα βελτίωσε σε επίπεδο επταμήνου και την εικόνα των αφίξεων, ο ρυθμός αύξησης των οποίων είχε επιβραδυνθεί τους προηγούμενους μήνες.
