Θα μοιάζει με Eurovision αλλά δεν θα είναι: Όσα ξέρουμε για τη ρωσική Intervision

Το αντίπαλο δέος της Eurovision δια χειρός Κρεμλίνου

«Ενότητα μέσα από την μουσική» κι άλλα τέτοια χαρμόσυνα τσιτάτα που περιγράφουν έναν διαγωνισμό μουσικής. Θέαμα, χρώματα, φαντασμαγορία. Δεν πρόκειται για την Eurovision προφανώς αλλά για την φθηνή μα αρκετά πιστή αντιγραφή της, την ρωσική Intervision.

Μια ιστορία από παλιά

Η Eurovision ξεκίνησε την πορεία της το 1956. Η Ευρώπη, όπως και ο κόσμος, ήταν διχοτομημένη σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Κομμουνισμός στα ανατολικά, καπιταλισμός στα δυτικά. Ήταν η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου και η Ρωσία, ταμπουρωμένη πίσω από το «σιδηρούν παραπέτασμα» του ανατολικού μπλοκ, έδωσε την δική της απάντηση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

