25 Σεπτεμβρίου 2025

RE/MAX Ελλάς: Αυξημένα κατά 4,3% τα ενοίκια το 2025
Οι ακριβότερες περιοχές

Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% παρουσιάζουν το 2025, σύμφωνα με την RE/MAX Ελλάς, τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σύγκριση με το 2024. Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ιδιαιτέρως για ποιοτικά ακίνητα- σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους. Πρωταθλητές ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις.

