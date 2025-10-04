Τροποποιήσεις στους νόμους για τα ζώα - «Οι ποινές αυστηροποιήθηκαν αλλά είναι σπάνιες»

Με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ζώων, εξετάζονται οι περιπτώσεις που δίνουν ελπίδα για το μέλλον, αλλά και άλλες που δείχνουν ότι χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά.

«Με ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Άρτας ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού αρμόδιος για τα αδέσποτα» διαβάζω και αναρωτιέμαι: γιατί τόσο μικρή ποινή; 90 και πλέον ζώα είχαν κακοποιηθεί.

Πώς είναι δυνατόν να μην είναι μεγαλύτερη η ποινή για έναν άνθρωπο εξαιτίας του οποίου τόσα ζώα ζούσαν την απόλυτη φρίκη; Απευθύνθηκα στον δικηγόρο Αλέξανδρο Κασσανδρινό που χειρίστηκε την υπόθεση, ώστε να μάθω τι ακριβώς έγινε .

Αρχικά ο κ. Κασσανδρινός μου εξιστορεί πώς ξεκίνησε η υπόθεση, πώς εξελίχθηκε και γιατί τελικά αυτή η ποινή, που φαίνεται στον απλό άνθρωπο μικρή, εν τέλει είναι μια μεγάλη νίκη στον χώρο της φιλοζωίας.

Το χρονικό της υπόθεσης του Δήμου Ζηρού

Ο κ. Κασσανδρινός λέει αναλυτικά στο Reader τι έγινε στον Δήμο Ζηρού, όπου κακοποιήθηκαν δεκάδες ζώα. «Η υπόθεση του Δήμου Ζηρού ξεκίνησε το 2021, την ίδια χρονιά δηλαδή που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 4830/2021 (σ.σ. ο νόμος για την ευζωία των ζώων). Ένας φιλόζωος της περιοχής, ο κ. Ευαγγέλου, είχε παρατηρήσει ότι δημιουργούνταν σταδιακά ένας χώρος περισυλλογής ζώων. Ουσιαστικά μια έκταση τεσσάρων στρεμμάτων που είχε παραχωρήσει ο Δήμος σε μια φιλοζωική της περιοχής και ξεκίνησαν μια άτυπη συνεργασία.

