Τροποποιήσεις στους νόμους για τα ζώα - «Οι ποινές αυστηροποιήθηκαν αλλά είναι σπάνιες»

4 Οκτωβρίου 2025

Με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ζώων, εξετάζονται οι περιπτώσεις που δίνουν ελπίδα για το μέλλον, αλλά και άλλες που δείχνουν ότι χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά.

«Με ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Άρτας ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού αρμόδιος για τα αδέσποτα» διαβάζω και αναρωτιέμαι: γιατί τόσο μικρή ποινή; 90 και πλέον ζώα είχαν κακοποιηθεί.

Πώς είναι δυνατόν να μην είναι μεγαλύτερη η ποινή για έναν άνθρωπο εξαιτίας του οποίου τόσα ζώα ζούσαν την απόλυτη φρίκη; Απευθύνθηκα στον δικηγόρο Αλέξανδρο Κασσανδρινό που χειρίστηκε την υπόθεση, ώστε να μάθω τι ακριβώς έγινε .

Αρχικά ο κ. Κασσανδρινός μου εξιστορεί πώς ξεκίνησε η υπόθεση, πώς εξελίχθηκε και γιατί τελικά αυτή η ποινή, που φαίνεται στον απλό άνθρωπο μικρή, εν τέλει είναι μια μεγάλη νίκη στον χώρο της φιλοζωίας.

Το χρονικό της υπόθεσης του Δήμου Ζηρού

Ο κ. Κασσανδρινός λέει αναλυτικά στο Reader τι έγινε στον Δήμο Ζηρού, όπου κακοποιήθηκαν δεκάδες ζώα. «Η υπόθεση του Δήμου Ζηρού ξεκίνησε το 2021, την ίδια χρονιά δηλαδή που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 4830/2021 (σ.σ. ο νόμος για την ευζωία των ζώων). Ένας φιλόζωος της περιοχής, ο κ. Ευαγγέλου, είχε παρατηρήσει ότι δημιουργούνταν σταδιακά ένας χώρος περισυλλογής ζώων. Ουσιαστικά μια έκταση τεσσάρων στρεμμάτων που είχε παραχωρήσει ο Δήμος σε μια φιλοζωική της περιοχής και ξεκίνησαν μια άτυπη συνεργασία.

