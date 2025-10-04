Τροποποιήσεις στους νόμους για τα ζώα - «Οι ποινές αυστηροποιήθηκαν αλλά είναι σπάνιες»
4 Οκτωβρίου 2025
«Με ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Άρτας ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού αρμόδιος για τα αδέσποτα» διαβάζω και αναρωτιέμαι: γιατί τόσο μικρή ποινή; 90 και πλέον ζώα είχαν κακοποιηθεί.
Πώς είναι δυνατόν να μην είναι μεγαλύτερη η ποινή για έναν άνθρωπο εξαιτίας του οποίου τόσα ζώα ζούσαν την απόλυτη φρίκη; Απευθύνθηκα στον δικηγόρο Αλέξανδρο Κασσανδρινό που χειρίστηκε την υπόθεση, ώστε να μάθω τι ακριβώς έγινε .
Αρχικά ο κ. Κασσανδρινός μου εξιστορεί πώς ξεκίνησε η υπόθεση, πώς εξελίχθηκε και γιατί τελικά αυτή η ποινή, που φαίνεται στον απλό άνθρωπο μικρή, εν τέλει είναι μια μεγάλη νίκη στον χώρο της φιλοζωίας.
Το χρονικό της υπόθεσης του Δήμου Ζηρού
Ο κ. Κασσανδρινός λέει αναλυτικά στο Reader τι έγινε στον Δήμο Ζηρού, όπου κακοποιήθηκαν δεκάδες ζώα. «Η υπόθεση του Δήμου Ζηρού ξεκίνησε το 2021, την ίδια χρονιά δηλαδή που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 4830/2021 (σ.σ. ο νόμος για την ευζωία των ζώων). Ένας φιλόζωος της περιοχής, ο κ. Ευαγγέλου, είχε παρατηρήσει ότι δημιουργούνταν σταδιακά ένας χώρος περισυλλογής ζώων. Ουσιαστικά μια έκταση τεσσάρων στρεμμάτων που είχε παραχωρήσει ο Δήμος σε μια φιλοζωική της περιοχής και ξεκίνησαν μια άτυπη συνεργασία.
