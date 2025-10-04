"Ρίχνει" πόρτα σε Shein και Temu η Ευρώπη - Οι λόγοι που κρύβονται από πίσω

Έντονες είναι οι αντιδράσεις στη Γαλλία για τα σχέδια της Shein να ανοίξει φυσικά καταστήματα εκεί. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στη Γαλλία.

Παρόλο που οι Shein και Temu - δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην παγκόσμια αγορά, ειδικά στον χώρο της fast fashion και των φθηνών καταναλωτικών προϊόντων - σημειώνουν τεράστια εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα στους νέους καταναλωτές, βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες από πολιτικούς, βιομηχανικούς φορείς και κοινωνικά κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εταιρείες αυτές επωφελούνται από διάφορα «φορολογικά παραθυράκια», καθώς πολλά από τα προϊόντα τους εισάγονται απευθείας από την Κίνα σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, χωρίς τελωνειακούς δασμούς.

Έτσι, αποφεύγουν κόστη που οι ευρωπαϊκές εταιρείες υποχρεούνται να πληρώνουν, όπως φόρους, ΦΠΑ, μισθολογικά βάρη, κανόνες ασφάλειας προϊόντων κλπ, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ξανά σε μειονεκτική θέση. Αυτό προκαλεί αντιδράσεις από μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που βλέπουν τον ανταγωνισμό ως άνισο και καταστροφικό.

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr