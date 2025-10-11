Πτώση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται αυτή την εβδομάδα

Ολοκληρώνονται οι λίστες των σούπερ μάρκετ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο να διευκολυνθούν τα ελληνικά νοικοκυριά στις αγορές τους σε βασικά καταναλωτικά είδη.

«Οργανωμένο λιανεμπόριο και βιομηχανία τροφίμων καταρτίζουν τις λίστες. Έχουν δεσμευθεί ότι έως την επόμενη Τετάρτη 15 του μηνός η πρωτοβουλία πρέπει να ξεκινήσει. Περιμένουμε…», σχολίαζαν στο insider.gr κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι Τάκης Θεοδωρικάκος και εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ συμφώνησαν στην τελευταία τους συνάντηση (σ.σ. την 1η Οκτωβρίου) η ολοκληρωμένη λίστα με τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, έτσι ώστε η πρωτοβουλία να τεθεί και επισήμως σε ισχύ από τις 15 του μηνός.

