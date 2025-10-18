Το φριχτό έγκλημα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο - Την έσωσε στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά

Το έγκλημα αιμομιξίας που είχε παγώσει την Ελλάδα: ο Τσούτσικος είχε σώσει την αδερφή του στα Τέμπη και μετά από 15 χρόνια την στραγγάλισε.

Όταν ήταν παιδιά, ασυναίσθητα και λειτουργώντας με το αδερφικό ένστικτο, την γράπωσε και πήδηξαν έξω από το τρένο, σώζοντάς της τη ζωή. Την είχε γλιτώσει από τα πρώτα «Τέμπη» που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα με 34 νεκρούς. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δερβένι το 1968. Δεκαπέντε χρόνια μετά, με τα ίδια του χέρια, της αφαίρεσαι τη ζωή: Την χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα και την στραγγάλισε με το καλσόν και τη ζώνη της, γιατί... δεν την είχε. Γιατί ήταν παράφρων και ερωτευμένος μαζί της. Ήταν αδερφή του, είχαν την ίδια μάνα, αλλά οι θετοί γονείς της, της είχαν απαγορεύσει να τον ξαναδεί.

Είναι η ιστορία της Έλενας Μαρίνου (ή Χαραλαμποπούλου) και του Γιάννη Τσούτσικου. Μπορεί να μοιάζει με σενάριο Κοκκινόπουλου και να σας θυμίζει γνώριμη. Να αναρωτιέσται να την έχετε δει στις «Σχέσεις Αίματος» ή την «Ανατομία ενός Εγκλήματος» και την «10η Εντολή». Δεν κάνετε λάθος. Την έχετε δει και ίσως τότε να αναρωτιόσασταν, «μα είναι δυνατόν; Έχει γίνει πραγματικά αυτό;».

Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι ενός φριχτού και αποτρόπαιου εγκλήματος, το οποίο ξεκίνησε με αγνή και αδερφική αγάπη.

