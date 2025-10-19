Δραματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Κλοπή κοσμημάτων άνευ προηγουμένου

Κλέφτες εισέβαλαν νωρίς το πρωί στην Μουσείο του Λούβρου, έκλεψαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος και το μουσείο έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η πολιτισμική πρωτεύουσα της Γαλλίας συγκλονίζεται από μια τολμηρή ληστεία στο περίφημο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού Rαchida Dati, η οποία έσπευσε στην τοποθεσία, η ληστεία πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί — κατά τη στιγμή που το μουσείο άνοιγε τις πόρτες του στο κοινό.

Στο μήνυμά της στο X (παλαιότερα Twitter), η υπουργός ανέφερε: «Μία ληστεία έλαβε χώρα σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του Μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι επιτόπου με τις ομάδες του μουσείου και της αστυνομίας». Το μουσείο, από τη μεριά του, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για την ημέρα «για εξαιρετικούς λόγους», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει αφαιρεθεί.

Πώς έγινε η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Οι πρώτες πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές και τον Τύπο δείχνουν μια πολύ καλά οργανωμένη ενέργεια: Οι δράστες εισήλθαν μέσω προσβάσεως που βρίσκεται σε ανακαίνιση στη όχθη του Σικουάνα, χρησιμοποιώντας ανελκυστήρα φορτίων (ή «καλάθι») για να φτάσουν στην Γκαλερί d’Απόλλωνα του μουσείου, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Η είσοδος πραγματοποιήθηκε έπειτα από θραύση παραθύρων ή υαλοπινάκων μέσω δισκοπρίονου σε ελάχιστα λεπτά, με την διάρκεια της επιχείρησης υπολογίζεται στα 4 έως 7 λεπτά. Οι δράστες φαίνεται ότι διέφυγαν με μοτοσικλέτες ή σκούτερ.

Τι έχουν αποκαλύψει τα μέσα

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως αφαιρέθηκαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή της εποχής του Ναπολέοντα, που φυλάσσονται στη Γκαλερί του Απόλλωνα. Επιπλέον, ένα αντικείμενο, που πιθανότατα είναι η στέψη της αυτοκράτειρας Ευγενίας (σύζυγος του Ναπολέοντα ΙΙΙ), βρέθηκε κατεστραμμένο έξω από το μουσείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, χαρακτήρισε την κλοπή «μεγάλη ληστεία», σημειώνοντας πως οι δράστες είχαν σαφώς κάνει προεργασία («scouting») και χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Η ενέργεια αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια ενός από τα πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου, του Μουσείου του Λούβρου, το οποίο υποδέχθηκε 8,7 εκ. επισκέπτες το 2024. Η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας σε μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα παραμελήθηκε για δεκαετίες και πως η σημερινή μορφή οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί εκσυγχρονισμό των μέτρων ασφαλείας.

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ανοίξει ποινική έρευνα και ειδικές μονάδες της αστυνομίας συλλέγουν υλικό από τις κάμερες και τις σκηνές του εγκλήματος. Το Μουσείο παραμένει κλειστό για την ημέρα προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής λειτουργία του και να διασφαλιστεί η διατήρηση στοιχείων.