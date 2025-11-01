ΕΣΠΑ: Πότε έρχονται οι νέες επιδοτήσεις με μπόνους

Ο σχεδιασμός για την Ελλάδα.

Στην τελική φάση της μπαίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα ανοίξει το δρόμο για την ανακατεύθυνση κονδυλίων σε έργα και δράσεις που υποστηρίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στην προσιτή στέγαση, τα ύδατα και την άμυνα.

Τα προσχέδια αναμένεται να πάνε στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες ώστε να ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες η ανταλλαγή απόψεων με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κατατεθεί η τελική πρόταση της αναθεώρησης προς το τέλος του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα περιθώριο δύο μηνών για να εκφέρει γνώμη και θεωρητικά από τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα μπορούν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr