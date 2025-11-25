Η Γαλλία επιδιώκει τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας της Shein

Την αναστολή της λειτουργίας της Shein στη Γαλλία θα ζητήσει από δικαστήριο η κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγή του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών που επικαλείται το Reuters

Ειδικότερα, η κυβέρνηση στοχεύει να εξασφαλίσει την αναστολή λειτουργίας του ιστότοπου της Shein στο σύνολό του για τρεις μήνες, καθώς πιέζει την εταιρεία να ενισχύσει τους ελέγχους στα προϊόντα που πουλά.

«Γνωρίζουμε πόσο ισχυρή είναι η Shein από τεχνική άποψη, και θα έλεγα ακόμη και όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι διαθέτει τα τεχνικά, τεχνολογικά και οικονομικά μέσα για να πραγματοποιήσει αυτούς τους ελέγχους. Το γεγονός είναι ότι δεν το κάνει», δήλωσε αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών σε συνέντευξη Τύπου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr