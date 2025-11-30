Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς μετρό αποκτά επιτέλους ένα

Το Βελιγράδι, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς υπόγειο σιδηρόδρομο, φαίνεται ότι πλησιάζει στο τέλος μιας αιώνιας αναμονής

Σχεδόν έναν αιώνα οι προσπάθειες για την κατασκευή μετρό στην πόλη έχουν αποτύχει, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 1990, όταν η τηλεοπτική σειρά «Waiting for Metro» αναδείκνυε με χιούμορ τη μάταιη αναμονή των πολιτών, παραπέμποντας στο διάσημο έργο του Σάμουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό».

Σήμερα, οι αρχές της πόλης δηλώνουν ότι η κατασκευή του πρώτου μετρό είναι πια πραγματικότητα. Τον τελευταίο χρόνο υπεγράφησαν συμβόλαια ύψους 1 δισ. ευρώ με κινεζικές και γαλλικές εταιρείες, ενώ προετοιμάζονται και άλλες συμφωνίες, ώστε η πρώτη γραμμή, προϋπολογισμού 4,4 δισ. ευρώ, να ξεκινήσει λειτουργία το 2030.

