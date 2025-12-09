Οι ειδικοί προειδοποιούν (ξανά) για τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση του ChatGPT από τους έφηβους, σχετικά με την ψυχική τους υγεία

Ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό, σχετικά με τα AI chatbots και την υπερβολική χρήση από τους έφηβους, οι οποίοι προτιμούν να αναλύουν τους προβληματισμούς τους σε αυτά, κυρίως γιατί νιώθουν πιο άνετοι να μιλήσουν. Διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά μοιάζει αδύνατο να αντιστραφεί η κατάσταση. Προς το παρόν τουλάχιστον.

Όπως γράφει ο Guardian, μία έφηβη από το Τότεναμ, μετά τον πυροβολισμό ενός φίλου της και μία φονική μαχαιριά ενός άλλου, απευθύνθηκε στο ChatGPT για βοήθεια. Είχε δοκιμάσει τις συνηθισμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όμως το «chat», όπως το αποκαλούσε πλέον, της φαινόταν πιο ασφαλές, λιγότερο τρομακτικό και το πιο σημαντικό, πάντα διαθέσιμο, όταν προσπαθούσε να διαχειριστεί το τραύμα από τον χαμό των φίλων της.

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, η έφηβη προστέθηκε στο περίπου 40% των νέων 13-17 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία που έχουν βιώσει νεανική βία και στρέφονται σε chatbots για να νιώσουν καλύτερα, σύμφωνα με έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 11.000 νέοι.

Η μελέτη έδειξε ότι τόσο τα θύματα όσο και οι δράστες περιστατικών βίας ήταν πολύ πιο πιθανό να ζητήσουν υποστήριξη από ένα chatbot σε σχέση με άλλους συνομηλίκους τους. Τα ευρήματα του Youth Endowment Fund προφανώς και προκάλεσαν ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι τονίζουν ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο «χρειάζονται έναν άνθρωπο, όχι ένα ρομπότ».

Η αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι, ίσως, μία απόδειξη της δυσκολίας πρόσβασης σε παραδοσιακές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπου οι λίστες αναμονής είναι μεγάλες και αρκετοί νέοι νιώθουν ότι απουσιάζει η ενσυναίσθηση. Παράλληλα, η αίσθηση ιδιωτικότητας που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ισχυρό κίνητρο για θύματα ή δράστες να καταφύγουν σε αυτήν.

«Το νιώθω πραγματικά σαν φίλο», είπε η έφηβη από το Τότεναμ. Το θεωρεί λιγότερο τρομακτικό, πιο ιδιωτικό και λιγότερο επικριτικό από τη βοήθεια που δέχτηκε από το NHS και φιλανθρωπικούς οργανισμούς. «Όσο του μιλάς σαν φίλο, σου μιλάει κι εκείνο σαν φίλος. Αν πω ‘Γεια σου φίλη, χρειάζομαι μια συμβουλή’, θα μου απαντήσει ‘Γεια σου, φίλη, είμαι εδώ για σένα’».

Ένα στα τέσσερα παιδιά 13–17 ετών έχει χρησιμοποιήσει chatbot για υποστήριξη ψυχικής υγείας τον τελευταίο χρόνο, και τα μαύρα παιδιά ήταν διπλάσιες φορές πιο πιθανό από τα λευκά να το έχουν κάνει. Οι έφηβοι στρέφονταν περισσότερο στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, όταν περίμεναν διάγνωση ή τους είχε αρνηθεί πρόσβαση σε υπηρεσίες, παρά όταν ήδη λάμβαναν υποστήριξη δια ζώσης.

Για την έφηβη, η 24ωρη διαθεσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης και το ότι δεν θα ειδοποιούσε δασκάλους ή γονείς ήταν καθοριστικοί παράγοντες. Πίστευε ότι αυτό την προστάτευε καλύτερα από το να μιλήσει σε σχολικό σύμβουλο, αφού στο παρελθόν θεωρούσε ότι προσωπικές της πληροφορίες είχαν διαρρεύσει.

Πάντως, οι ανησυχίες για τους κινδύνους από παρατεταμένη χρήση chatbot από παιδιά αυξάνονται. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, αντιμετωπίζει αρκετές αγωγές από οικογένειες νέων που αυτοκτόνησαν μετά από υπερβολική χρήση. Η Χάνα Τζόουνς, ερευνήτρια νεανικής βίας και ψυχικής υγείας στο Λονδίνο, δήλωσε στον Guardian: «Το να έχεις ένα εργαλείο που μπορεί να σου πει σχεδόν οτιδήποτε - μοιάζει με παραμύθι. Σαν ένα μαγικό βιβλίο που μπορεί να λύσει όλα σου τα προβλήματα. Ακούγεται απίστευτο».

Από την άλλη όμως, ανησυχεί για την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου. «Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT για υποστήριξη ψυχικής υγείας, ενώ δεν έχει σχεδιαστεί γι’ αυτό. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις βασισμένες σε αποδείξεις, αλλά και καθοδηγούμενες από τους ίδιους τους νέους. Δεν μπορούν απλώς οι ενήλικες να αποφασίζουν για λογαριασμό τους. Οι νέοι πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που γνωρίσαμε εμείς μεγαλώνοντας. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι σημαίνει να είσαι νέος σήμερα».