Πώς να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μια αθόρυβη αλλά σημαντική πηγή οικονομικής απώλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

Με μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που ψωνίζουμε, αποθηκεύουμε και αξιοποιούμε το φαγητό, μπορούμε να περιορίσουμε ουσιαστικά τις ποσότητες που καταλήγουν στα σκουπίδια, χωρίς να στερηθούμε την ποιότητα ή την ποικιλία στη διατροφή μας.

1. Προγραμματισμός και απογραφή πριν από τα ψώνια

Η μείωση της σπατάλης ξεκινά από το σπίτι. Μια γρήγορη απογραφή στο ψυγείο, το ντουλάπι και την κατάψυξη αποκαλύπτει τι υπάρχει ήδη διαθέσιμο και αποτρέπει την αγορά προϊόντων που υπάρχουν ήδη. Ο προγραμματισμός των γευμάτων για τις επόμενες ημέρες βοηθά να οριστεί ποιες ποσότητες χρειάζονται πραγματικά και να διαμορφωθεί μια στοχευμένη λίστα αγορών.

