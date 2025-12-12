Πεθαίνουν οι χαρακτήρες της Disney; Τι προβλέπει το mega deal της εταιρείας κινουμένων σχεδίων με το AI

Η Disney διαμόρφωσε την παιδική μας ηλικία. Τι θα γίνει όμως αν πολύ σύντομα, οι χαρακτήρες που αγαπήσαμε, αλλάξουν εμφάνιση;

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε δεκάδες δημιουργούς και όχι μόνο το mega deal της Disney και της Open AΙ ύψους 1 δισεκατομμυρίου και το ερώτημα που μας βασανίζει από το πρώτο λεπτό που ακούσαμε την είδηση είναι το εξής: πεθαίνουν οι χαρακτήρες της Disney;

Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και ανοίγει τον δρόμο σε χρήστες να μπροούν να παρέμβουν στους χαρακτήρες επιτρέποντας στο Sora και το ChatGPT να «πειράξει» τις πιο εμβληματικές φιγούρες της παιδικής μας ηλικίας.

Τον προβληματισμό, έχει εκφράσει και ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις δημιουργικές βιομηχανίες λέει ότι επιβεβαιώνει ότι «πραγματική ανησυχία» στο νέο εγχείρημα.

