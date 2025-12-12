Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Είπαν σε διαιτήτρια «πήγαινε πλύνε τα πιάτα!» (vid)

Η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο δέχθηκε σεξιστική επίθεση σε αναμέτρηση του Κυπέλλου της Serie C Ιταλίας.

Στην Ιταλία σημειώθηκε ένα ακραίο περιστατικό σεξισμού που αποδεικνύει πως παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών ο δρόμος για πραγματική ισότητα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, είναι δύσκολος. Στον αγώνα Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος της φώναξε από τις κερκίδες «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

