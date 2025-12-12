LIFE NOW

Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Είπαν σε διαιτήτρια «πήγαινε πλύνε τα πιάτα!» (vid)

JTeam

12 Δεκεμβρίου 2025

Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Είπαν σε διαιτήτρια «πήγαινε πλύνε τα πιάτα!» (vid)
Η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο δέχθηκε σεξιστική επίθεση σε αναμέτρηση του Κυπέλλου της Serie C Ιταλίας.

Στην Ιταλία σημειώθηκε ένα ακραίο περιστατικό σεξισμού που αποδεικνύει πως παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών ο δρόμος για πραγματική ισότητα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, είναι δύσκολος. Στον αγώνα Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος της φώναξε από τις κερκίδες «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gwomen.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...