Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Είπαν σε διαιτήτρια «πήγαινε πλύνε τα πιάτα!» (vid)
JTeam
12 Δεκεμβρίου 2025
Η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο δέχθηκε σεξιστική επίθεση σε αναμέτρηση του Κυπέλλου της Serie C Ιταλίας.
Στην Ιταλία σημειώθηκε ένα ακραίο περιστατικό σεξισμού που αποδεικνύει πως παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών ο δρόμος για πραγματική ισότητα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, είναι δύσκολος. Στον αγώνα Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος της φώναξε από τις κερκίδες «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».
