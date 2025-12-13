Κάποια κλασικά και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μπορεί εσύ να τα απολαμβάνεις, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον σκύλο σου

Διανύουμε τον μήνα που τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν την τιμητική τους. Τα ακούς σε καταστήματα, σε πάρκινγκ, στο ραδιόφωνο, ακόμα και στο σπίτι σου βάζεις την αγαπημένη σου playlist. Όσο εσύ όμως μπαίνεις σε γιορτινό κλίμα και απολαμβάνεις τη στιγμή, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τον σκύλο σου.

Διότι υπάρχουν δέκα συγκεκριμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που όταν τα ακούει, αγχώνεται. Έρευνες στη συμπεριφορά των ζώων δείχνουν ότι η μουσική χαμηλού ρυθμού (50–60 χτύποι το λεπτό) βοηθά στη μείωση του στρες στους σκύλους. Αυτό σημαίνει ότι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με υψηλό BPM μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα και να τους προκαλούν ένταση.

Γι’ αυτό, οι ειδικοί του Fanatix που ασχολήθηκαν με την ανάλυση της μουσικής, εξέτασαν 90 διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, προκειμένου να εντοπίσουν ποια είναι εκείνα που τους κάνει να μην αντέχουν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, το “Last Christmas” αναδεικνύεται ως το πιο αγχωτικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι για τον σκύλο σου. Το διάσημο αυτό χιτ έχει έναν εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, φτάνοντας τα 206 BPM - τον υψηλότερο από όλα τα τραγούδια που αναλύθηκαν. Αν λοιπόν θέλεις μια ηρεμία στο σπίτι σου, αυτό θα πρέπει να το αφαιρέσεις από τη λίστα αναπαραγωγής σου.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το επίσης διάσημο “Merry Christmas Everyone” του Σάκιν' Στίβενς, με 203 BPM. Αν και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δυστυχώς κι αυτό πρέπει να το αφήσεις έξω από την playlist σου.

Με τον ίδιο ρυθμό, το “Mele Kalikimaka” από τις Andrews Sisters ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση, αφού επίσης καταγράφει 203 BPM.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι “It’s the Most Wonderful Time of the Year” του Άντι Ουίλιαμς με 202 BPM. Το χιτ της Αριάνα Γκράντε «Santa Tell Me» καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με 192 BPM. Την πεντάδα συμπληρώνει το επικό «Christmas Eve / Sarajevo 12/24» της Trans-Siberian Orchestra με 186 BPM.

Ποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι πιο φιλικά προς τον σκύλο σου

Αν και καμία δημοφιλής γιορτινή επιτυχία δεν εμπίπτει στο ιδανικό εύρος των 50–60 BPM, κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι πολύ πιο ήπια για τα νεύρα του σκύλου σου.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα, το Carol of the Bells, το Rockin' Around The Christmas Tree, το Do You Hear What I Hear?, το The Christmas Song (Merry Christmas To You) και το Christmas Time Is Here είναι από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που μπορείς να τα ακούς χωρίς ενοχές.