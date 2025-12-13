Το 2027 πρόκειται να συμβεί η μεγαλύτερη έκλειψη ηλίου και θα διαρκέσει 6,5 λεπτά

Η «έκλειψη του αιώνα» στις όχθες του Νείλου θα διαρκέσει 6 λεπτά και θα είναι ένα από τα πιο μαγικά σκοτάδια του αιώνα.

Φανταστείτε τον ποταμό να καθρεφτίζει φαναράκια, τις βάρκες να τρίζουν και τον ουρανό να βαθαίνει σε λυκόφως. Στις 2 Αυγούστου 2027, το Λούξορ θα ζήσει μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία: η μεγαλύτερη ολική ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα.

Τι είναι μια ολική έκλειψη ηλίου;

Όταν η Σελήνη στέκεται ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, το φως εξαφανίζεται. Ο ουρανός σκοτεινιάζει, η θερμοκρασία πέφτει και το στέμμα του Ήλιου – η εξωτερική του ατμόσφαιρα – αποκαλύπτεται με γυμνό μάτι. Ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.

Στο Λούξορ, η έκλειψη θα κρατήσει 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Μια τέλεια κοσμική ευθυγράμμιση – Σελήνη στο περίγειο, Ήλιος στο αφήλιο – χαρίζει αυτό το σπάνιο μήκος. Είναι η μεγαλύτερη ολική έκλειψη μέχρι το 2132.

Περίπου 89 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν κάτω από τη σκιά της Σελήνης. Η πορεία της θα διασχίσει Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Υεμένη και Σομαλία. Το Λούξορ θα είναι το επίκεντρο, με θέα από τους Ναούς του Καρνάκ και του Λούξορ, τον Νείλο και τα μνημεία της δυτικής όχθης.

