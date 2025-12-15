«Δεν κοιμάμαι τα βράδια, έχω βάρη στη συνείδησή μου»: Σαμ Άλτμαν, ο άνθρωπος πίσω από το ChatGPT

Ένα πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τo ChatGPT και παίζει κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωσή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της OpenAI

Μιλάμε σχεδόν καθημερινά με την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως με το ChatGPT. Την χρησιμοποιούμε καλώς ή κακώς για αρκετά πράγματα. Πόσες φορές όμως έχουμε αναρωτηθεί, γιατί αξίζει να αναρωτηθούμε, ποιοι κρύβονται πίσω από τις απαντήσεις; Πώς έχουν διαμορφωθεί; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Ο Σαμ Άλτμαν έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο. Όχι πάντα για καλούς λόγους. O 40χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο. Οι πρόγονοί του είχαν έρθει από την Πολωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη κομβική στιγμή της ζωής του ήταν η αγορά ενός Macintosh όταν ήταν 8 χρονών. Ξεκίνησε να μαθαίνει τη λειτουργία του υπολογιστή, τι συμβαίνει στο εσωτερικό του και το κυριότερο, τη λειτουργία του κώδικα.

