Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C

Η Κιουν Μπι ζει στην πιο κρύα πόλη της Γης και παρά το ακραίο κρύο την αγαπά με όλη της την καρδιά προβάλλοντας τη ζωή εκεί.

Η Κιουν Μπι γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην πιο κρύα πόλη της Γης, το Γιακούτσκ. Πρόκειται για την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας των Σαχά στη Ρωσία και βρίσκεται περίπου 450.000 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό Κύκλο.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Γιακούτσκ

Η πόλη έχει ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας τους -74,4 βαθμούς Κελσίου, που καταγράφτηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1891.

