Harbin Ice-Snow World: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Τις πύλες του άνοιξε το Harbin Ice-Snow World στην πόλη Χαρμπίν της βορειοανατολικής Κίνας, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του που έρχονται από όλο τον πλανήτη. Φέτος, το πάρκο που «χτίστηκε» σε μόλις 22 ημέρες, καλύπτει έκταση - ρεκόρ 1,2 εκατ. τμ και κατασκευάστηκε με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού.

Πρόκειται για την 27η διοργάνωση του θεσμού, που φιλοξενείται στο πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, γνωστή και ως η «πόλη του πάγου» με θέμα «Πάγος και Χιόνι, Παραμυθένιος Κόσμος». Το Harbin Ice-Snow World διαθέτει αξιοθέατα-ορόσημα, προσεγμένες υπηρεσίες και υπέροχα γλυπτά πάγου με τις εγκαταστάσεις να έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά.

