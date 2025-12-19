Η φωτογράφιση που εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ για τους πιο παρανοϊκούς λόγους
JTeam
19 Δεκεμβρίου 2025
Ένας μικρός χαμός έχει προκληθεί στην κυβέρνηση Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας μιας συνέντευξης (και φωτογράφισης) που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Vanity Fair. Στο επίκεντρο, βρέθηκε το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου. Τόσο η συνέντευξη όσο και η φωτογράφιση προξένησαν αντιδράσεις. Για όλους τους λάθος λόγους!
Η συνέντευξη με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου έβγαλε «λαυράκι». Κατά μία έννοια τουλάχιστον. Σε αυτή, η Σούζι Γουάιλς, ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσωπικότητα αλκοολικού. Βέβαια, όταν ο ίδιος ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου είπε ότι η Γουάιλς δεν έχει άδικο γιατί «αν έπινα θα είχα όντως πρόβλημα».
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.