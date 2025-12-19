LIFE NOW

Η φωτογράφιση που εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ για τους πιο παρανοϊκούς λόγους

19 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ - δημοσιογράφος
Getty Images @Pete Marovich
Μια φωτογράφιση που κυριολεκτικά απογυμνώνει τα πρόσωπα του Λευκού Οίκου και τα δείχνει με μια απόλυτη φυσικότητα

Ένας μικρός χαμός έχει προκληθεί στην κυβέρνηση Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας μιας συνέντευξης (και φωτογράφισης) που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Vanity Fair. Στο επίκεντρο, βρέθηκε το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου. Τόσο η συνέντευξη όσο και η φωτογράφιση προξένησαν αντιδράσεις. Για όλους τους λάθος λόγους!

Η συνέντευξη με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου έβγαλε «λαυράκι». Κατά μία έννοια τουλάχιστον. Σε αυτή, η Σούζι Γουάιλς, ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσωπικότητα αλκοολικού. Βέβαια, όταν ο ίδιος ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου είπε ότι η Γουάιλς δεν έχει άδικο γιατί «αν έπινα θα είχα όντως πρόβλημα».

